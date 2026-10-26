“Es necesario aumentar la producción a 50 toneladas por hectárea”: MinAgricultura a los papicultores

Tras una visita al minicipio de Villapinzón, Cundinamarca, específicamente al ‘Centro Agroindustrial de la Papa’, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, tuvo una jornada de diálogo con papicultores de varias regiones productoras. Según el ministro, este encuentro permitió concretar una hoja de ruta orienta que busca fortalecer la competitividad del sector, aumentar la productividad y reducir los costos de producción del cultivo.

”Si hay un sector que representa el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad productiva del campo colombiano, es el papero”, dijo el ministro.

También explicó que cultivar una hectárea de papa cuesta cerca de 35 millones de pesos, lo cual, reitera que, “no es sostenible debido al peso de la mano de obra y el arrendamiento de tierras que se quedan con casi la mitad de los costos de producción”.

MinAgricultura propone aumentar la productividad a 50 toneladas por hectárea

En esta visita, aseguró que es necesario aumentar la productividad y reducir costos, pasando de rendimientos promedio de 30 toneladas por hectárea a cerca de 50 toneladas, mediante el uso de tecnología, mejores prácticas agrícolas y sistemas de riego eficientes. Además, recomendó ver el agua como un factor estratégico en este sector.

”Hay que fortalecer la comercialización, la venta de papa con valor agregado mediante procesos de limpieza, clasificación, empaque y estandarización, facilitando el acceso a supermercados, restaurantes e industrias”, agregó el ministro en su visita al municipio.

En la jornada, participaron las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, también Fedepapa, la alcaldía de Villapinzón y los productores.