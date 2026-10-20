Paneleros en Santander están en crisis: kilo se está vendiendo por debajo del costo de producción

El Huila produce entre 56.000 y 58.000 toneladas de panela al año en un área aproximada de 13.000. Foto Relacionada.

Bucaramanga

La crisis por los bajos precios de la panela sigue golpeando a los productores de Santander y Boyacá. Mariela Acuña de Chacón, panelera del municipio de Güepsa, Santander, denunció que actualmente el kilo de panela se comercializa entre 3.200 y 3.300 pesos, un valor que está por debajo de los costos que implica su elaboración.

Según explicó, producir un kilo de panela cuesta alrededor de 4.500 pesos, debido principalmente al elevado valor de la mano de obra y a los gastos que requiere cada jornada de molienda. Esta situación estaría generando pérdidas para los productores, quienes aseguran que no tienen margen suficiente para sostener sus negocios.

“Se está vendiendo el kilo de panela a 3.200, 3.300 pesos y todos sabemos que el kilo de panela la hechura vale 4.500 pesos, porque la mano de obra está demasiado elevada. Está muy costosa aquí y los gastos para hacer una molienda son supremamente elevados”, manifestó Acuña de Chacón.

A esta problemática se suma la preocupación por la producción de los ingenios azucareros del Valle del Cauca y su posible impacto sobre los pequeños y medianos paneleros de la región. La productora advirtió que, si se incrementa la elaboración de panela por parte de estos ingenios, los productores tradicionales podrían verse obligados a cerrar sus trapiches ante la imposibilidad de competir con los precios del mercado.