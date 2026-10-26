Dos muertos y 21 heridos al accidentarse bus de la agrupación vallenata de Kabeto Zuleta

Bus que transportaría a integrantes de la agrupación vallenata de Kabeto Zuleta cayó al río Ariguaní/ Pablo Beleño.

Un accidente se registró en el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena con Bosconia, César. De acuerdo con información preliminar, el vehículo transportaría a integrantes de una agrupación vallenata de Kabeto Zuleta, uno de los hijos del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta.

Ante la magnitud de la emergencia, llegaron personas cercanas al lugar para prestar atención a los heridos, mientras llegaban los organismos de socorro para disponer de ambulancias y personal paramédico quienes los trasladaron hasta la Clínica Sinaí de Bosconia.

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Según la información entregada por el manager de la agrupación, las personas muertas fueron identificadas como el corista Giovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, además de 21 heridos que reciben atención médica.