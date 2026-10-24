EDUMAG pide proteger a niños y docentes tras enfrentamientos entre Ejército y ACSN en Guachaca. Foto: Captura de video / X Naylea Barros

El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena (EDUMAG) expresó su preocupación por los enfrentamientos registrados el viernes 23 de octubre en Guachaca, zona rural de Santa Marta, que expusieron a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa al riesgo de los disparos.

A través de un comunicado, la organización sindical advirtió sobre las posibles vulneraciones de los derechos a la vida, la integridad física y psicológica y la educación de los menores, luego de que se conocieran imágenes de niños y profesores buscando refugio dentro de un plantel educativo durante las confrontaciones entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Piden intervención de las autoridades

EDUMAG solicitó la intervención urgente de los organismos de control y de las autoridades educativas para verificar lo ocurrido, investigar las circunstancias de los hechos y establecer medidas que permitan garantizar condiciones seguras para estudiantes y docentes.

Entre sus exigencias, el sindicato pidió a la Alcaldía de Santa Marta y a la Secretaría de Educación implementar un plan de contingencia, brindar acompañamiento psicosocial a los menores afectados y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Asimismo, solicitó al alcalde Carlos Pinedo Cuello convocar un consejo extraordinario de seguridad y exigió que la organización sindical tenga representación en el Puesto de Mando Unificado (PMU) dispuesto para atender la situación de orden público.

La organización también hizo un llamado a los actores armados para que respeten la vida de la población civil y eviten acciones que pongan en peligro a las comunidades educativas.

Ejército reportó un soldado muerto y otro herido

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Montaña N.º 6 fueron atacadas con ráfagas de fusil y ametralladora mientras adelantaban operaciones militares en Guachaca. La institución atribuyó la acción armada a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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Como resultado del ataque, murió el soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano, mientras que el uniformado Daniel Gracia Carrascal resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta. Los hechos se registraron en medio de las operaciones de la Fuerza Pública en esta zona rural, donde los enfrentamientos también afectaron la movilidad por la Troncal del Caribe.