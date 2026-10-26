Santa Marta se vistió de rosa: más de 5.000 corrieron por la vida contra el cáncer de mama

Más de 5.000 personas se tomaron las calles del Centro Histórico de Santa Marta para correr por las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, honrar a quienes han superado la enfermedad y recordar a quienes han perdido la vida en esta lucha.

La jornada comenzó a las 7:00 de la noche en la Plaza de la Catedral, punto de partida de la carrera ‘Yo corro por Caro, ¿y tú por quién?’, que convocó a personas de distintas edades con un mismo propósito: convertir cada kilómetro en un mensaje de solidaridad y esperanza.

La iniciativa fue impulsada por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, a través de Indeportes y en articulación con la Fundación Corazón Rosa. Durante el encuentro participaron también mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, quienes compartieron un mensaje de fortaleza con quienes actualmente atraviesan la enfermedad.

Una de ellas fue Jovana García, quien destacó la importancia de la detección temprana y envió un mensaje de esperanza a las mujeres que reciben este diagnóstico.

Además de promover la actividad física, la carrera buscó sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del autoexamen de mama y la identificación oportuna de posibles señales de alerta.

Con un recorrido de cinco kilómetros, Santa Marta vivió una jornada en la que el deporte se convirtió en una forma de acompañar a las pacientes, reconocer a las sobrevivientes y recordar que la detección temprana puede marcar la diferencia frente al cáncer de mama.