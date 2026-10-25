“La ficción hoy es clave, logra reunir a quienes nunca estarían juntos”: escritor Ricardo Silva

El escritor, periodista y guionista bogotano Ricardo Silva Romero, autor de obras como Historia de la locura en Colombia, Mural, Todo va a estar bien y Cómo perderlo todo, pasó por los micrófonos de Los Protagonistas en una charla con Gustavo Gómez.

Allí recordó algunas anécdotas editoriales, dejó reflexiones sobre el oficio de escribir, su visión de la política y el impacto de la inteligencia artificial.

¿Se vive de ser escritor o se vive para ser escritor?

Para el autor, lejos de la imagen romántica de las musas o la inspiración divina, él prefiere abordar la literatura desde el rigor del trabajo cotidiano.

“Me pareció que era un orgullo ganarse la vida, vivir de escribir, que era un trabajo, que no había musas ni ayuda del cielo, que uno se sienta en una silla 8 horas como un oficinista, y entendí que era un trabajo puro, despojado de trascendencias y de mística y de egos. Cuando uno es oficinista de la ficción lo sufre menos”, expresó.

Incluso se refirió a que ha tenido encargos editoriales, como novelas infantiles, y sobre ello su postura es clara: “Yo por encargo trabajo con gusto. Tengo un papel con la lista de mis ideas y las voy chuleando”. Y agrega que lo primordial en su trabajo siempre será la disciplina: “La disciplina sí sirve mucho, llegar a la página 200, línea tras línea, es tener disciplina”.

¿Hay que tener una vida dramática para escribir un buen libro?

Aunque reconoce que el dolor ha inspirado grandes obras sobre el duelo, como el caso de Piedad Bonett con su libro ‘Lo que no tiene nombre’, Silva Romero descarta que el sufrimiento sea un requisito indispensable para crear.

“No creo que uno deba sentirse derrotado para crear una obra maravillosa, de ser así imagínese la cantidad de libros buenos que habría, porque a todos nos cuesta la vida. Así uno no salga a la calle ni se busque las tragedias, la tragedia vive por dentro y uno está consciente de la angustia y de los malos tragos todo el tiempo”.

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¿Cuál es su opinión de la política y de los políticos que leen sus columnas?

El escritor confesó que cuida minuciosamente cada texto que publica en prensa para evitar que sumen en el panorama de polarización que vive Colombia.

“Odio cuando mis columnas le sirven a un político, cuando las saco y sienten que les estoy dando la razón y están de acuerdo. Eso no me gusta; en los últimos diez años he tratado de hacer que en todas mis columnas haya frases que no le sirvan a ninguno, que si a un uribista le está gustando lo que dice mi columna, poner algo contra Uribe, para que no la puedan compartir”, reveló.

Agregó también que en el pasado promovió algunos candidatos en elecciones, como la “ola verde” de Antanas Mockus, o incluso a Juan Manuel Santos, sin embargo, ya tomó distancia de eso por como se ha construido la política actual.

“Ahora uno termina a favor o en contra de unas personas que no le gustan a ninguno, es medio ridículo, más cuando uno escribe ficción y novelas, y a veces escribe sobre villanos que le caen bien o héroes que no son tan agradables”, comentó.

¿Quién es su héroe?

El autor, al pensar en sus héroes, enaltecer la integridad de sus padres y la labor silenciosa de los ciudadanos de pie que sostienen las instituciones.

“Soy hijo de un profesor de física y de una funcionaria abogada íntegros, a mí me conmueve la gente que trabaja en el Estado. Podría pasármela diciendo que todos llegan a robar, pero hay gente que llega con ganas de ayudarle al país. Mientras la gente y muchos políticos están diciendo barbaridades, hay un montón de gente sosteniendo esta vaina para que no se caiga”.

En esa misma línea de memoria, recordó a su madre: “La gente la seguía y creo que era unánime la mirada sobre ella, una persona con una decencia a toda prueba; ella decía: ‘Todo lo que nos hemos matado para que esto sea digno y serio, y ver a estos locos gobernando’, era muy duro. Gracias a su trabajo decente es que esto no se ha ido por el precipicio. Yo sentí que su muerte fue una que impactó a los lectores”.

Esta empatía por el ciudadano común también atraviesa su novela ‘Mural’, centrada en la tragedia del Palacio de Justicia, donde recuerda que en medio del fuego cruzado quedaron personas que solo querían cumplir con su deber: “la historia del Palacio se ha vuelto la del Ejército o de la guerrilla, y se pierde la de los magistrados o los empleados del servicio”.

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¿Han pirateado las obras de Ricardo Silva Romero?

Entre la ironía y la reflexión sobre la industria, Silva Romero abordó el fenómeno de la piratería de sus libros:

“Siente uno esa mezcla de orgullo y prejuicio. Uno se entera de que eso funciona de maneras misteriosas. Sin embargo, hoy en día es hasta conmovedor que alguien busque y piratee libros para venderlos, es incluso una especie de fortuna”, dijo.

¿Cómo enfrenta un escritor la llegada de la inteligencia artificial?

El escritor analizó el reto que la inteligencia artificial representa para la creatividad humana. Para él, lejos de ser una amenaza, obliga a los autores a ser más arriesgados.

“Cuando escribí ‘Mural’ pensé en hacerlo como me diera la gana, saltar en el tiempo, decir que es una cámara la que narra... todo eso es un antídoto contra la inteligencia artificial. No me imité a mí mismo, no seguí lo que yo sabía, volví a aprender el oficio y eso es gracias a que existe la inteligencia artificial; cada libro tiene que ser inesperado”.

Ante este panorama tecnológico, concluyó con una certeza sobre los clásicos: “Con la llegada de la inteligencia artificial hay que rehacer la manera en la que contamos las historias”.

Los recomendados de Ricardo Silva Romero:

Finalmente, el escritor recomendó dos libros que no son de su autoría, estos fueron ‘El conde de Montecristo’ y ‘El cine según Hitchcock’.

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