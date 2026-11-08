“Es un pirómano en el poder”: Hassan Nassar, periodista, sobre Gustavo Petro

Este domingo, 8 de noviembre, en los micrófonos de Caracol Radio, en Los Protagonistas con Gustavos Gómez, habló Hassan Nassar, reconocido periodista de opinión, quien se refirió a su nuevo libro ‘Un pirómano en el poder’, además de otros temas como su carrera, su estancia en el gobierno Duque y su posición en el conflicto Israel - Hamás.

Nassar inició ahondando un poco en su carrera, comentando que su trayectoria en medios inició desde el 2008. “Desde ese año estoy dedicado plenamente a medios, aunque haciendo una carrera intercalada. Desde el periodismo sí estoy en el 2001″.

Su paso por el gobierno del expresidente Iván Duque

Por esa línea, el comunicador se refirió a su paso por el gobierno de Iván Duque, en donde estuvo entre 2020 y 2022 en la Consejería de Comunicaciones.

En ese contexto, Nassar resaltó que “quien entra a un gobierno sale marcado, indudablemente. Eso es una situación que no se puede obviar”.

“Uno lo sabe desde un principio. Lo que no se sabe es la connotación de qué tan marcado sale uno y el efecto de lo marcado que uno esté porque los gobiernos dejan marca y tienen huella e identidad propia. Uno no puede desconocer que estuvo en un gobierno y que formó parte de él”, agregó.

La coyuntura de un periodista cuando se trabaja dentro del gobierno

El comunicador comentó que, inicialmente, cuando uno sale de un gobierno siendo funcionario público “hay variables que se abren” dependiendo de la profesión.

Pero, “si usted es periodista, usted primero entra en un terreno como si fuera alta traición y, además, se convierte en un objetivo. Los periodistas en eso no tienen piedad, y uno como periodista se expone a eso. Ahora, cuando sale, se sale en contingencia. En el caso mío salí marcado y salí con el gobierno Petro”.

“Cuando uno sale con el gobierno Petro a usted le cierran las puertas porque ningún medio quiere pelear con el gobierno Petro, y no digo que los medios quieran ser sensibles con él, pero no quieren voces disonantes y, además, que vengan marcadas del gobierno anterior. Si yo hubiera querido salir a trabajar en un medio de comunicación era imposible”, apuntó.

En ese sentido, explicó que el hecho de que hoy en día exista el aspecto digital permite que la tarea de encontrar trabajo cuando se sale de un gobierno siendo periodista, sea más fácil. Si hubiera sido “hace 20 años hubiera sido muy difícil porque para volverse a enganchar hubiera tenido que tocar las puertas de un medio, y esas puertas se hubieran cerrado”.

Y agregó: “Uno lleva la experiencia de haber aprendido, pero también el peso de haber estado ahí”.

Su posición en el conflicto Israel - Hamás

“Tengo grandes amigos en la comunidad judía. Mi relación con Israel es de aprecio y cariño, no tengo nada en contra del pueblo judío. Tengo es un reparo enorme en el conflicto en Medio Oriente, en la manera en que se ha desarrollado porque lo que ha pasado es una contingencia de carácter humanitario. Para mí Hamás es una organización terrorista y lo que hacen es terrorismo, pero del mismo modo puedo llamar a quienes hace terrorismo siendo colonos en Cisjordania, a quienes deciden bombardear civiles y niños inocentes que no tienen la culpa de nada de lo que está pasando. Es un tema de ideología académica”, comentó.

Y añadió: “Evidentemente tendría que, así como hay un Estado de Israel, haber un Estado de Palestina con fronteras, pleno, con reconocimiento y con un derecho a autodeterminación”.

Sobre su libro ‘Un pirómano en el poder’

Nassar habló, también, sobre su más reciente libro llamado ‘Un pirómano en el poder’, y lo explicó.

“Todos se creen Mesías, todos creen que van a cambiar al mundo, todos son muy buenos con la oratoria y el mensaje, todos tiene la capacidad de convencer y generar emoción, todos entienden la importancia de comunicar y, a veces, de no ejecutar. Estos líderes han existido siempre, lo que pasa es que en las sociedades contemporáneas, en donde prima la polarización, tienes un enemigo y hay que mantenerlo, y en el ejercicio del mesianismo político no se puede dejar que la audiencia pierda el foco en el enemigo, lo que se hace es fortalecer el mensaje de se enemigo y decir: ‘Yo soy la solución”, contó.

Así mismo, explicó que no puso el nombre del libro la palabra Mesías por una razón conceptual:

“El pirómano provoca incendios, que las instituciones caigan. El Mesías predica, pero el pirómano destruye, quiere tomar la institucionalidad de la democracia y llevarla a cenizas, entienden que esto no se hace con un golpe de Estado, se hace a través de adoptar el modelo democrático, hacerse elegir en las urnas y, desde el poder, ir desmontando las instituciones. Ya no es el líder que llega por medio de las armas al poder, es el que se hace elegir en las urnas, llega a cambiar la Constitución, a cerrar los medios, a meter presos a los de la oposición y a decir: ‘No me gusta lo que tu dices’, a decir que está avalado por un mandato popular y puede hacer lo que quiera”, explicó.

Nassar, de esta manera, dio ejemplos de estos “pirómanos en el poder”.

“Ha habido muchos pirómanos en el poder en Colombia. Petro es un pirómano en el poder, pero si usted coje un discurso como el de Juan Manuel Santos en donde polariza el país diciendo amigos y enemigos de la paz, eso quién lo hace, un pirómano. Uribe estuvo 8 años en el poder, para un sector del país él evidentemente fue un pirómano. Duque, para mi fue el hombre más institucional que había, pero recuerdo en el Congreso gente poniendo la bandera al revés y ponerse cascos allí cuando el estallido social, pregúnteles si era un pirómano, dirán que sí, pero para mí era Petro”, comentó.

De esta manera, explicó que lo que sucede actualmente es que en la mayoría de los países reina la polarización, obligando a las personas a estar con uno o con otro: Demócratas culpan a republicanos, y viceversa (EE.UU), PP culpa al PSOE, y viceversa (España), y así en otras naciones como Argentina Y Perú.

Vea la entrevista completa a continuación:

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