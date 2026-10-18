“Defender a un ciudadano no puede ser penalizado ni cuestionado públicamente”: Fabio Humar, abogado

El abogado Fabio Humar pasó por los micrófonos de Los protagonistas de caracol Radio y sostuvo una conversación con Gustavo Gómez acerca del ejercicio de los abogados penalistas en Colombia, la derecha y la izquierda, el problema legal en el que estaría metido el caricaturista Matador y mucho más.

Humar inició diciendo que “el derecho penal es algo que le llama la atención a la gente, se ve la esencia humana y eso gusta”, dijo.

De este modo, reveló que como abogado penalista es un poco difícil ser apolítico o no tener alguna ideología. Sin embargo, cree que la derecha y la izquierda es una simplificación.

“En Colombia nos hemos vuelto expertos para no aplicar la ley”, dijo, asegurando que se ha justificado muchas veces no judicializar a quienes no cumplen las leyes.

Y agregó: “Hay que aplicar la ley duro en Colombia, hay que respetar las minorías, y proteger las minorías, puede que algunos me tilden de izquierda, no tengo ni idea, pero yo creo que el Estado no debe interferir en la vida de las personas, no debe entrar en los hogares”, dijo.

Asimismo, afirmó que mientras las personas consuman sustancias y no le hagan daño a nadie, hay que respetarlo. “Soy muy liberal”, dijo.

“Soy un hombre de derecha en ciertos aspectos, lo que pasa es que no soy conservador, que es distinto”, confesó.

Gestores de paz

“No sé que son, no tengo claridad qué es gestionar la paz, y no tengo claro que rol cumple un gestor de paz, que se autodenomina o lo denominan gestor de paz”, afirmó el abogado.

Incluso, cuestionó por qué a la gente que ha hecho daño puede entrar al Estado por la puerta trasera mientras que los que han hecho patria, como su padre y demás actores, se tuvieron que someter a la potestad del Estado y la agencia tributaria.

“Es que ellos solo hicieron patria, trabajar, pagar impuestos y generar empleo, por qué ellos sí y por qué no la gente que lo que hacen es matar”, cuestionó.

Por esta misma línea, el abogado contó que para los años 80, cuando su padre era muy amigo del entonces presidente Belisario Betancur, a su casa llegaban delegaciones del Gobierno junto con delegados del M-19 a negociar el cese al fuego y lo hacían en horas de la noche.

“Yo llegaba del colegio y me encontraba a mi papá a las 3 de la tarde sentado con dos ministros, con Garcia Márquez y con Manuel santos jugando cartas, era un ambiente riquísimo culturalmente, con personas impresionantes”, detallo, afirmando que sus padres han sido muy verracos.

Precisamente, destaca que este ambiente que tenía en su familia fue el que lo hizo estudiar derecho.

“Yo oía hablar a una gente hablar de cosas fascinantes y cuando tuve idea a mí nos sentaban a hablar con ministros y tipos muy serios”, afirmó.

Campañas presidenciales

Abelardo de la Espriella, actual presidente de la República, quien ejercía como abogado de varios casos importantes de la historia del país y quien siempre respondía ante los medios por casos como el de DMG y de Álex Saab, al llegar a la campaña todos los esqueletos salen del clóset que quizás no son de él son de su ejercicio profesional.

En referencia a esto, Humar respondió: “Su ejercicio profesional no puede ser criminalizado. Y si un abogado cruza la línea de ser abogado y termina siendo cómplice, o coautor o compinche del cliente eso es otra cosa, pero defender a un ciudadano no puede ser penalizado ni cuestionado públicamente”.

¿Debería haber repercusión legal en el caso Matador en los asuntos de la primera dama?

“Cuando se escribieron los código nadie pensaba ni hablaba de las redes sociales, un tweet de una persona que tiene 100 seguidores es distinto del poder brutal demoledor que tiene un tweet de una persona que tiene 3 o 4 millones de seguidores, y ese daño tiene que empezar a valorarse y no basta con pedir excusas”, dijo.

Esto, luego de que el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, hiciera un trino cuestionando el destino de las donaciones enviadas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, en cabeza de la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, a la que además llamó ‘ratita’.

Ante esto, el abogado Humar dijo que, según ha visto en varias entrevistas, el caricaturista ha dicho no arrepentirse de lo dicho, e incluso, la ha seguido cuestionando por dicho dinero.

“De seguir ese camino, él va a terminar condenado”, dijo, explicando que en una democracia puede decir lo que quiera, pero lo que no puede hacer es, amparado a ese derecho, trasgredir la dignidad y la honra de esas personas.