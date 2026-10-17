El 25,9 % de los colombianos en edad laboral ya usa IA: ¿Cómo aprovecharla?

Según el informe Global AI Diffusion Q2 2026 de Microsoft, el uso de la IA en el país subió del 24,5 % a finales en el primer trimestre de 2026 al 25,9 % en el segundo trimestre del año. Este dato ubica a Colombia en el puesto 39 a nivel mundial (superando el promedio global del 18,8 %) y lo consolida como uno de los países líderes de la región.

Sin embargo, avanzar en el uso de esta tecnología no siempre significa trabajar mejor, pues muchas compañías están descubriendo que cuando la información no fluye entre ambas partes, el cliente termina repitiendo sus datos y la empresa asume altos costos por reprocesos y tiempo perdido.

Para resolver esta fragmentación, la industria tecnológica viene desarrollando sistemas de orquestación operacional como Nexus, una herramienta diseñada para actuar como puente continuo entre los agentes de IA, los trabajadores y las distintas áreas de una compañía.

Este tipo de arquitectura, desarrollada por la empresa colombiana Vozy, crea una memoria compartida que conserva el contexto, las reglas del negocio y el historial completo de cada interacción, evitando que la información se pierda cuando un trámite pasa de un entorno automático a una persona.

De acuerdo con cifras de la compañía la integración de agentes virtuales con asesores en áreas de telemercadeo y cobranza ha aumentado en 47% las gestiones realizadas.

“Dar continuidad al trabajo significa que un caso no vuelva a empezar cada vez que cambia la persona o el agente que lo atiende. La memoria compartida permite conservar el contexto de lo que ya ocurrió: qué información entregó el cliente, qué acciones se realizaron, qué decisiones se tomaron y qué quedó pendiente. Así, quien recibe el caso puede continuar desde el punto en el que quedó el anterior, mientras que las nuevas decisiones también quedan incorporadas para los siguientes pasos. De esta forma personas y agentes dejan de trabajar sobre fragmentos aislados y pueden avanzar sobre un mismo proceso”, explica Humberto Pertuz, CEO de Vozy.

En áreas de servicio al cliente, esta articulación permite abordar procesos críticos como cobranzas, solicitudes de servicio, acuerdos comerciales o agendamiento de citas. La IA gestiona el contacto inicial dentro de sus parámetros permitidos y, si el caso requiere criterio humano o autorizaciones especiales, la herramienta entrega al colaborador el caso preparado con el resumen exacto de lo intentado.

Una vez tomada la decisión humana, el sistema retoma el flujo de forma automatizada hasta completar el seguimiento y cerrar la solución.

El CEO explica que esta tecnología de orquestación busca transformar el día a día operativo, ya que para los equipos humanos, perder el contexto de una conversación no representa únicamente una falla en la experiencia del cliente. También significa dedicar tiempo a reconstruir información que ya existía, revisar conversaciones anteriores, volver a preguntar datos y repetir tareas que otro integrante del equipo ya había realizado.

Cuando esto ocurre de manera constante, los colaboradores terminan destinando parte de su jornada a recuperar el historial de cada caso en lugar de concentrarse en resolverlo. Además, los cambios de participante obligan a empezar de nuevo en situaciones que podrían continuar desde el punto en que quedaron, lo que aumenta los tiempos de atención y la carga operativa del equipo.

“Cuidar la continuidad del trabajo significa entender que detrás de cada consulta hay un cliente esperando respuesta y un empleado intentando dársela. El error común es poner un sistema automático a responder mensajes y pensar que con eso se solucionó todo. Si el historial se pierde al cambiar de participante, el colaborador termina sobrecargado. La integración real exige que la herramienta y el empleado compartan la misma información para que, al recibir el caso, el asesor sepa exactamente qué pasó y qué alternativa considerar”.

Al final, saber si la inteligencia artificial está funcionando en una compañía no se mide por cuántos mensajes responde un sistema, sino por soluciones reales. El éxito radica en que el cliente no tenga que llamar varias veces por lo mismo, que los trámites se cierren más rápido y que los empleados tengan la información a mano para atender bien.

En un país donde la IA se usa cada vez más, la ventaja estará en las empresas que logren que sus máquinas y su gente trabajen como un solo equipo.