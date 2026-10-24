Un niño risaraldense de 6 años lucha nuevamente contra la leucemia: su madre pide ayuda desde Bogotá

Pereira

La historia de Diego Alexander comenzó en 2021, cuando fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que afecta la sangre y la médula ósea.

Durante los años siguientes, el pequeño tuvo que someterse a un proceso de tratamiento que, en 2023, permitió a su familia celebrar una noticia esperanzadora: había logrado superar la enfermedad.

Sin embargo, en marzo de 2026, la leucemia reapareció y Diego Alexander tuvo que iniciar una nueva etapa de atención médica.

Actualmente, el niño se encuentra en el Hospital La Misericordia de Bogotá, lejos de su municipio natal, acompañado por su madre, Brillhy Gimena Mosquera.

Desde que comenzó esta nueva etapa, ella ha dedicado sus días al cuidado de su hijo, permaneciendo a su lado de manera permanente mientras avanza el tratamiento.

La situación ha significado grandes dificultades para la familia, que debe afrontar las necesidades derivadas de la enfermedad y de su permanencia en otra ciudad.

En medio de esta situación, Brillhy Gimena busca el respaldo de quienes puedan colaborar con su familia, para continuar acompañando a Diego Alexander durante su recuperación.

“Los médicos no me dan muchas esperanzas, pero yo las tengo puesta en Dios, que es el único médico que nos puede ayudar. Agradecida con todas las personas que nos puedan brindar el apoyo para las cosas que Diego necesita. Pañales, crema, pañitos. También una medicina alternativa que le ayuda a soportar las quimios”, expresó la mamá de Diego Alexander.

Su historia es la de una madre que, después de haber celebrado la mejoría de su hijo, hoy enfrenta nuevamente la incertidumbre de un diagnóstico que requiere atención constante.

Quienes deseen brindar ayuda o conocer las necesidades de la familia pueden comunicarse directamente con Brillhy Gimena Mosquera al número 350 571 6019.

Desde Marsella hasta Bogotá, la familia de Diego Alexander espera encontrar en la solidaridad de los risaraldenses un apoyo para atravesar este nuevo y difícil capítulo.