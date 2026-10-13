Hospital San Jorge restablece atención a usuarios de cinco EPS tras acuerdos de pago

Pereira

Después de varios días de dificultades en la prestación de servicios por problemas financieros con algunas aseguradoras, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira confirmó que ya se encuentra normalizada la atención para los afiliados de cinco EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. La decisión beneficia a los pacientes de Nueva EPS, Asmet Salud, Coosalud, SOS y Famisanar.

La normalización se hizo efectiva durante el pasado fin de semana, luego de las gestiones adelantadas para mejorar el flujo de recursos hacia el principal hospital público de Risaralda.

La noticia se conoce después de la crisis registrada a comienzos de octubre con Nueva EPS, aseguradora a la que el San Jorge había restringido la atención debido a incumplimientos en los pagos y dificultades en la definición contractual.

En ese momento, el hospital reveló que Nueva EPS acumulaba una deuda superior a los $57.060 millones, convirtiéndose en su principal deudor. Aunque la atención a los afiliados de Nueva EPS había sido restablecida mediante un acuerdo anunciado el pasado 6 de octubre, todavía persistían dificultades con otras aseguradoras, situación que ahora el hospital asegura haber superado.

Desde la gerencia del Hospital San Jorge destacaron las gestiones del Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente de la ministra Ana María Vesga Gaviria, para encontrar soluciones relacionadas con los giros de recursos y el cumplimiento de los compromisos financieros de las EPS intervenidas.

Según la institución, estos acuerdos permitirán mejorar las condiciones económicas necesarias para sostener la operación hospitalaria y garantizar la continuidad de los servicios a los pacientes.

La recuperación del flujo de recursos también resulta importante para atender las obligaciones pendientes del hospital, tanto con sus trabajadores como con los proveedores que hacen posible el funcionamiento de las diferentes áreas asistenciales.

La institución reiteró que los usuarios de Nueva EPS, Coosalud, Asmet Salud, SOS y Famisanar pueden acceder nuevamente a los servicios de salud que ofrece el San Jorge, bajo las condiciones habituales de atención.

Sin embargo, la normalización de los servicios no significa necesariamente que las deudas acumuladas por las aseguradoras hayan sido canceladas en su totalidad, sino que se han logrado acuerdos para mejorar el flujo de pagos y dar continuidad a la prestación.

Con este nuevo panorama, el principal desafío será garantizar que los compromisos financieros se cumplan y evitar nuevas restricciones que puedan afectar a los pacientes de Pereira, Risaralda y otros municipios del Eje Cafetero que requieren atención en este centro hospitalario.