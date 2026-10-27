Dosquebradas presenta hoja de ruta de $3,8 billones para su recuperación tras el terremoto

Dosquebradas

A casi tres meses del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, presentó un balance de las acciones adelantadas para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción. El mandatario destacó la ejecución de 72 demoliciones, el retiro de más de 42.000 toneladas de escombros y la gestión de compromisos para 120 viviendas nuevas y 150 reforzamientos habitacionales, además de $500 millones destinados a impulsar la reactivación económica.

Atención a los damnificados

El municipio recibió 20.286 reportes ciudadanos, de los cuales 18.533 han sido atendidos. El balance incluye 609 viviendas destruidas y 4.179 que no están habitables, mientras que 17 familias permanecen en el Centro Vida Argemiro Cárdenas, donde reciben alojamiento, alimentación y acompañamiento. También se han distribuido más de 14.000 ayudas humanitarias y se proyecta entregar 4.700 mercados a 2.350 familias afectadas.

Recuperación educativa y empresarial

Según el alcalde, 20.738 estudiantes han regresado a la presencialidad en 63 sedes educativas, pese a los daños que inicialmente afectaron a 53 de las 71 instituciones oficiales. En el sector productivo, el diagnóstico identificó 2.328 empresas afectadas y cerca de 9.300 empleos comprometidos, mientras que la estrategia de ferias y vitrinas comerciales ha generado más de $1.000 millones en ventas y beneficiado a 60 empresas.

“Fuimos felicitados por todas las sillas que hacen parte hoy del Comité Municipal de Riesgo y esta semana que fui a la reunión con el presidente fuimos felicitados por el Fondo Milagro, ¿por qué? porque tenemos organizada toda la información que hemos tomado del territorio para estar pendientes de cualquier llamado desde Bogotá, para que tengamos la información inmediata para recibir cualquier auxilio", expresó el mandatario.

Hoja de ruta para la recuperación

Uno de los principales anuncios fue la presentación del Plan de Acción Específico (PAE), una hoja de ruta que contempla inversiones estimadas en $3,8 billones para proyectos de vivienda, educación, salud, infraestructura, movilidad y desarrollo económico. Entre las iniciativas se encuentran la reconstrucción de instituciones educativas, el acueducto complementario desde el río San José, la recuperación de vías y edificios públicos y los estudios de vulnerabilidad sísmica. La administración espera que el Gobierno Nacional respalde estas propuestas para convertirlas en soluciones de largo plazo.

Jiménez sostuvo que la reconstrucción no debe limitarse a recuperar las estructuras afectadas, sino que representa una oportunidad para atender necesidades históricas y preparar mejor a Dosquebradas frente a futuras emergencias. En paralelo, el municipio continúa gestionando apoyos para las familias damnificadas y recursos para los sectores más golpeados, mientras avanza en las intervenciones de edificaciones que representan riesgos para la comunidad.

El reto, a partir de este balance, será concretar los compromisos de vivienda y reactivación, garantizar condiciones seguras para el regreso a la normalidad y conseguir financiación para los proyectos incluidos en el plan de recuperación.