Tras casi un año fuera de casa, Deportivo Pereira regresa al Hernán Ramírez Villegas

Pereira

Después de casi un año disputando sus partidos como local en otros escenarios del país, el Deportivo Pereira volverá al estadio Hernán Ramírez Villegas para enfrentar a Jaguares de Córdoba este viernes 30 de octubre, a las 4:00 p. m., por la quinta fecha aplazada de la Liga BetPlay Dimayor.

El regreso marca un paso importante para el equipo matecaña, que tuvo que trasladarse a ciudades como Yopal, Armenia y Cali mientras avanzaban las intervenciones en el escenario deportivo, situación que se prolongó tras los daños y las necesidades de adecuación derivados del terremoto del pasado 10 de agosto.

Aunque el terreno de juego ya está habilitado para recibir el compromiso, el encuentro se disputará a puerta cerrada debido a que todavía se adelantan trabajos de remodelación e intervención en la infraestructura del estadio. La decisión fue confirmada durante una reunión de la Comisión Local de Fútbol, en la que las autoridades concertaron las medidas de prevención, seguridad y logística para garantizar el desarrollo del partido y proteger a quienes estarán trabajando en el escenario.

Como parte del operativo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará a partir de la 1:00 p. m. y habrá controles especiales en los alrededores para evitar aglomeraciones de hinchas, regular las ventas informales y ordenar el estacionamiento de vehículos. Además, se anunciaron restricciones de movilidad desde el mediodía en el tramo comprendido entre el Ara y la zona de televisión de la tribuna sur, por lo que se recomienda a los residentes y conductores del sector atender las indicaciones del personal de seguridad.

Aunque la hinchada no podrá acompañar al equipo desde las tribunas en esta ocasión, el regreso al Hernán Ramírez Villegas representa una noticia importante para el club y sus seguidores, luego de una larga temporada de desplazamientos y cambios de sede. Ahora, la expectativa está puesta en que las adecuaciones permitan disputar en Pereira los compromisos restantes como local, incluidos los encuentros ante Deportes Tolima y América de Cali, de acuerdo con las condiciones de habilitación del estadio.