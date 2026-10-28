Pereira tendrá alumbrado navideño sin utilizar recursos del municipio, así lo anunció su alcalde

Pereira

El alcalde Mauricio Salazar confirmó que la ciudad contará con alumbrado navideño en 2026, gracias a un acuerdo con la empresa Ilumina que permitirá realizar su instalación sin generar costos para el municipio.

De acuerdo con el mandatario, la iluminación navideña se concentrará en dos lugares representativos de la ciudad: el parque Olaya Herrera y la Plaza Cívica Ciudad Victoria, espacios que tradicionalmente reúnen a cientos de ciudadanos durante las celebraciones decembrinas.

A diferencia de otras temporadas, la decoración tendrá un diseño más sobrio, teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa Pereira después de la emergencia sísmica.

La Administración Municipal espera que la iluminación motive a los ciudadanos a visitar el centro, recorrer los establecimientos comerciales y contribuir a la recuperación de las ventas durante una de las épocas más importantes del año para el comercio.

El alcalde destacó que el acuerdo alcanzado con la empresa Ilumina permitirá mantener esta tradición sin destinar dinero del presupuesto municipal a la instalación del alumbrado, evitando comprometer recursos que se requieren para la reconstrucción.

Aunque aún no se han anunciado las fechas de encendido ni los detalles de la decoración, Pereira se prepara para vivir una temporada navideña diferente, en la que la recuperación económica y el apoyo al comercio local serán parte fundamental de las celebraciones.