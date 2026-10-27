CDT en noviembre: ¿Cuánto debe invertir para recibir $1.500.000 mensuales en intereses?

En los últimos años se ha popularizado la tendencia de proteger el dinero de la inflación mediante los CDT. Esta es una alternativa que permite guardar los ahorros de forma segura y obtener una rentabilidad que ayuda a preservar su valor con el paso del tiempo y obtener alguna ganancia por medio de los intereses. Debido a esto, muchas entidades financieras han promovido este producto entre sus clientes.

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¿Qué es un CDT?

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero de inversión de bajo riesgo. Básicamente, consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado a cambio de una rentabilidad previamente acordada.

A largo plazo, esta inversión permite obtener ganancias según la tasa de interés ofrecida por la entidad y teniendo en cuenta los descuentos tributarios correspondientes.

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¿Cómo funciona un CDT?

Un CDT funciona de tal manera que usted ingresa un monto a la entidad bancaria de su preferencia y esta en un plazo mínimo de un mes o los plazos máximos que establezca a criterio su entidad financiera, le genera un interés.

Por lo general, estas entidades ofrecen comúnmente hasta los 36 meses o más. De acuerdo con ese tiempo, su banco le entregará este monto sumado a lo que le agregue la tasa de interés que esté en vigencia en ese momento.

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¿Cuánto debe invertir para recibir $1.500.000 mensuales en intereses?

Si usted desea recibir aproximadamente $1.500.000 mensuales a través de un CDT en Colombia, se requiere una inversión aproximada de entre $165.000.000 y $180.000.000 de pesos, dependiendo de la tasa de interés efectiva anual (E.A.) que ofrezca la entidad financiera y del descuento por retención en la fuente.

¿Cuál es la ganancia bruta después de los impuestos?

Es importante recordar que sobre estos rendimientos se aplica una retención en la fuente del 4 %, por lo que la ganancia neta será ligeramente inferior.

Siguiendo el ejemplo de una inversión de $185.000.000 al 13 % E.A., el cálculo sería el siguiente:

Rendimiento bruto mensual: $2.000.833

$2.000.833 Retención en la fuente (4 %): -$80.033

(4 %): -$80.033 Ganancia neta mensual: $1.920.800

Por último, es importante señalar que la mayoría de los bancos cuentan con calculadoras o simuladores de CDT que permiten estimar la rentabilidad de una inversión.

Consulte si su entidad financiera ofrece esta herramienta o revise las opciones disponibles en otras entidades, ya que generalmente estos simuladores son gratuitos y no generan ningún compromiso para el usuario.

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