Gobernador de Risaralda pide al Gobierno Nacional agilizar segundo giro de ayudas para damnificados

Pereira

La solicitud busca acelerar la entrega de apoyos económicos a un nuevo grupo de damnificados que, pese a haber sufrido afectaciones durante la emergencia, todavía no aparece entre los beneficiarios de los subsidios que quedaron inscritos en el RUD.

Juan Diego Patiño Ochoa, señaló que la llegada de estos recursos es fundamental para continuar atendiendo a las familias que permanecen a la espera de una ayuda económica para afrontar las consecuencias del movimiento sísmico.

“Ojo, no se quedan por fuera. Recuerden que hay un corte al 24 de agosto, todavía falta un segundo giro del 24 al 4 de septiembre para las gentes que son beneficiarias, estamos expectantes que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo haga el giro y poder dispersar este recurso. También hay que ser claros y enfáticos que hubo personas que no reclamaron este giro. Pero realmente no es que se hayan quedado por fuera.”, explicó el gobernador.

La administración departamental espera que el segundo giro permita incluir a más hogares afectados y continuar con la distribución de los apoyos económicos.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado una fecha para la transferencia ni el número de familias que podrán beneficiarse con este nuevo desembolso.

Según el primer balance mencionado por el gobernador, de los aproximadamente $13.000 millones destinados inicialmente a estos apoyos, más de 3.000 beneficiarios no alcanzaron a realizar el cobro.

Para estas personas se contempla una reprogramación de pagos, de manera que puedan reclamar el dinero sin perder el beneficio por el vencimiento de las fechas inicialmente establecidas.

El llamado de la Gobernación está dirigido a que el Gobierno Nacional y la UNGRD agilicen el segundo giro, teniendo en cuenta que todavía existen familias damnificadas que esperan ser incorporadas al programa de ayudas económicas.