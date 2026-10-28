Pereira reunirá a más de 100 personeros y autoridades para exigir avances en la reconstrucción

Pereira

La recuperación de los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto será el tema central de un encuentro nacional que se desarrollará en Pereira los días 26 y 27 de noviembre. Más de cien representantes de diferentes entidades participarán en esta jornada, que busca obtener respuestas del Gobierno Nacional sobre los recursos, las inversiones y las soluciones pendientes para las comunidades damnificadas.

La iniciativa surge ante la necesidad de hacer seguimiento a los compromisos anunciados después de la emergencia y conocer cuáles de las medidas planteadas se han materializado en los territorios.

La jornada es promovida por la Personería de Pereira, junto con la Personería de Cali y la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper).

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, explicó que uno de los propósitos es establecer compromisos claros y verificables, especialmente frente a las necesidades de las familias que continúan esperando respuestas sobre sus viviendas y condiciones de vida.

Otro de los asuntos prioritarios será la situación de los comerciantes y empresarios afectados por el terremoto, muchos de los cuales todavía enfrentan dificultades para recuperar sus establecimientos y fuentes de ingresos.

La reunión nacional se realizará en un momento en el que numerosas familias y sectores económicos de Risaralda siguen a la espera de soluciones para superar las consecuencias del movimiento sísmico.

Con esta convocatoria, las personerías buscan fortalecer la vigilancia sobre la reconstrucción y promover respuestas que puedan traducirse en resultados para los damnificados.