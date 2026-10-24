Santa Marta espera más de 31.000 pasajeros durante la temporada de cruceros 2026-2027

Santa Marta se alista para recibir 31.858 pasajeros durante la temporada de cruceros 2026-2027. Foto: Alcaldía de Santa Marta

La temporada de cruceros internacionales en Santa Marta comenzará el próximo 3 de noviembre y se extenderá hasta el 18 de abril de 2027, con una proyección de 31.858 pasajeros, según la programación anunciada por la Sociedad Portuaria.

El calendario contempla 29 fechas de arribo de embarcaciones turísticas procedentes de distintas partes del mundo, lo que representa nuevas oportunidades para los sectores turístico, comercial y de servicios de la capital del Magdalena.

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El primer crucero en llegar será el Le Bellot, de la compañía Ponant. Durante noviembre también están previstos los arribos del Royal Clipper, el Aidadiva y el Explora I.

En diciembre, la programación incluye embarcaciones como el Crystal Serenity, el Grandeur of the Seas y el Insignia Oceania, en un mes marcado por las festividades de Navidad y el movimiento turístico de fin de año.

Los arribos continuarán durante el primer trimestre de 2027 con cruceros como el Marina, el Ambience, el Aidaluna, el Hebridean Sky, el Aidabella y el Club Med 2, entre otros.

La temporada finalizará en abril con las visitas del Seven Seas Grandeur, el Carnival Legend, el Le Bellot y el Explora III, este último programado para el 18 de abril.

La llegada de los pasajeros abre oportunidades para el comercio local, los operadores turísticos y los establecimientos que ofrecen recorridos por los atractivos naturales, históricos y culturales de Santa Marta.