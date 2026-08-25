Santa Marta, una visita obligatoria para cruceros en el Caribe: duplicó número de turistas en 2 años

Colombia

Santa Marta avanza con cifras que confirman su crecimiento en la industria de cruceros. Entre 2023 y 2025, el destino pasó de 9.125 a 19.997 pasajeros y de 10 a 29 recaladas: incrementos del 119 % y 190 %, respectivamente. Los resultados reflejan una mayor presencia de embarcaciones y la confianza de navieras internacionales.

En 2026 la dinámica continúa. Hasta julio se registraron 13.496 pasajeros y 14 recaladas, con una proyección de 19.435 visitantes al cierre del año. Detrás de estas cifras está una estrategia sostenida de promoción internacional impulsada por la Alcaldía de Santa Marta, a través de Indetur, y articulada con el Puerto de Santa Marta.

La gestión liderada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello y el director de Indetur, José Domingo Dávila, busca convertir ese crecimiento en impacto económico para el destino. El objetivo es claro: que más cruceros incluyan a Santa Marta en sus rutas y que cada visitante descubra por qué la ciudad es el Corazón del Mundo