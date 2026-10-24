Policía investiga hallazgo de tres perros calcinados en la vía Alterna de Santa Marta

La Policía investiga el hallazgo de tres perros calcinados en la vía Alterna al Puerto de Santa Marta, a la altura del barrio Juan XXIII. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que murieron los animales y cómo llegaron a ese lugar.

Hasta ahora, no se ha confirmado si los caninos fallecieron en el mismo sitio o si sus cuerpos fueron trasladados hasta allí para posteriormente prenderles fuego. Tampoco se conocen detalles oficiales sobre las posibles causas de muerte.

El caso genera preocupación y abre interrogantes sobre lo ocurrido con los animales. Se espera que las autoridades adelanten las verificaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades por un posible caso de maltrato animal.

El hallazgo se produjo en un sector donde también persiste la problemática de acumulación de basuras y escombros, una situación que afecta desde hace años a la vía Alterna y que ha sido denunciada por habitantes de la zona.

Un residente pidió mayor control y acciones conjuntas entre las autoridades y las comunidades para frenar la disposición inadecuada de residuos. “La vía Alterna está convertida en un basurero”, afirmó, al insistir en la necesidad de generar conciencia ciudadana y evitar que continúe la contaminación.

Por ahora, el principal interrogante es qué ocurrió con los tres perros y quiénes podrían estar involucrados. Las circunstancias del hallazgo deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.