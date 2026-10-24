46 comandantes de Policía en Santa Marta y Magdalena recibieron capacitación en seguridad. Foto: Policía del Magdalena

La Policía capacitó a 46 comandantes de estación de Santa Marta y el Magdalena en herramientas para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, en medio de los retos que enfrentan las autoridades en sus respectivas jurisdicciones.

La jornada académica se desarrolló entre el 19 y el 23 de octubre, con una intensidad de 46 horas y la participación de cinco instructores, según informó la institución.

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Durante el seminario, los uniformados recibieron formación en liderazgo, gestión comunitaria, políticas públicas, sistemas de información y aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. También conocieron herramientas tecnológicas y aspectos relacionados con la Alerta Rosa.

La capacitación estuvo orientada a mejorar la capacidad de respuesta de los comandantes frente a las necesidades de seguridad de cada territorio y fortalecer la coordinación con las autoridades locales y las comunidades.

El coronel Alexander Martín Eljadue, comandante de la Policía del Magdalena, destacó la importancia de preparar a los responsables de las estaciones para mejorar la gestión del servicio y ofrecer respuestas más efectivas a los ciudadanos.