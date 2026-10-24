Robó una cadena de oro tras atracar a un ciudadano y cayó cuando huía en Santa Marta. Foto: Policía Metropolitana de Santa Marta

Un hombre fue capturado en flagrancia en Santa Marta, señalado de intimidar con un revólver calibre 38 a un ciudadano para robarle sus pertenencias, entre ellas una cadena de oro, en la avenida de los Estudiantes.

Según informó la Policía Metropolitana, la rápida reacción de los uniformados permitió interceptar al presunto responsable cuando intentaba escapar. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el arma de fuego y recuperaron la cadena, que fue devuelta a su propietario.

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El coronel Jimmy Arely Belalcázar Oñate, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó la reacción de los uniformados frente al hecho.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, de acuerdo con la información suministrada por la Policía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente los hechos delictivos que afecten la seguridad y la convivencia en la ciudad.