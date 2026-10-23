Policía refuerza presencia en Buritaca tras hechos de orden público en zona rural de Santa Marta. Foto: Policía Metropolitana de Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó sus capacidades operativas en el corregimiento de Buritaca, en zona rural de la capital del Magdalena, tras los recientes hechos de orden público registrados en este corredor vial.

A través de sus redes sociales, la institución informó que hace presencia en el sector con el objetivo de proteger a la comunidad y garantizar la tranquilidad de sus habitantes.

En las imágenes divulgadas por la Policía se observa al comandante de la Metropolitana, coronel Jimmy Belalcázar, dando instrucciones a los uniformados durante el despliegue en la zona.

Belalcázar lleva aproximadamente una semana al frente de la institución en Santa Marta, luego de su designación como comandante por el presidente Abelardo de la Espriella.

La presencia policial se produce en medio de la situación de seguridad que enfrenta este sector del Magdalena, luego del hostigamiento contra unidades del Ejército en el sector de Guachaca, hecho que dejó un soldado profesional muerto.

Las autoridades mantienen acciones en la zona para proteger a la población y garantizar la seguridad de quienes transitan por este corredor que comunica a Santa Marta con La Guajira.