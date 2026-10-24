Concejo de Santa Marta eligió nuevo presidente para lo que resta de 2026. Foto: Concejo de Santa Marta

El Concejo Distrital de Santa Marta eligió este sábado al abogado Jorge Alfredo Argüelles Goenaga como nuevo presidente de la corporación, con 18 votos a favor y uno en contra. Su nombre fue postulado por el concejal Iván Saravia Caballero.

Argüelles Goenaga, integrante del partido Centro Democrático, estará al frente de la corporación hasta el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de completar el período que dejó vacante el concejal Efraín Lozano Dueñas, quien presentó su renuncia el pasado 19 de octubre.

La salida de Lozano se produjo en medio de sus nuevos proyectos a futuro. Su renuncia abrió el proceso para elegir a quien asumiría la dirección del Concejo durante los últimos meses del año.

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El nuevo presidente ha participado en debates sobre distintas problemáticas de la ciudad, entre ellas asuntos relacionados con el turismo y las condiciones del Centro Histórico.