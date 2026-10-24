Refuerzan la seguridad en Jamundí ante amenazas de la disidencia FARC ‘Jaime Martínez’

La seguridad en Jamundí será reforzada ante las amenazas de grupos armados ilegales y los riesgos que enfrenta la población civil en zonas urbanas y rurales del municipio. Las medidas fueron definidas durante una comisión intersectorial convocada por el Ministerio del Interior para atender las advertencias de la Defensoría del Pueblo.

Recientemente, la entidad emitió la Alerta Temprana 023, en la que advirtió sobre riesgos de homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y amenazas contra los habitantes de Jamundí. También alertó sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como la presencia de la disidencia FARC ‘Jaime Martínez’ y la incursión del frente 57 ‘Jair Bermúdez’ y el ELN, por el control del territorio.

Ante este panorama, las autoridades anunciaron un mayor despliegue de la Fuerza Pública y la implementación de corredores seguros en puntos estratégicos del municipio, mediante una estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca.

Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle, indicó que el departamento coordinará acciones con el Gobierno nacional, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y las autoridades municipales para enfrentar los problemas de orden público en el sur del departamento.

Las medidas también incluyen acciones para prevenir el reclutamiento de menores, ampliar la oferta cultural y deportiva, mejorar corredores viales y fortalecer el acompañamiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes.