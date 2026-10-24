Hurto en Cali: patrullera de 20 años entre la vida y la muerte tras enfrentar a delincuentes

Hurto en Cali deja tres policías heridos, un presunto delincuente muerto y otro capturado - redes sociales

Bajo pronóstico reservado permanece una patrullera de 20 años que recibió un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento armado con presuntos ladrones en Cali. La uniformada, oriunda de Montería, lleva un año vinculada a la Policía Nacional y continúa bajo atención médica especializada.

Según informó la institución, los hechos ocurrieron cuando un policía adscrito al Departamento de Policía Valle, quien se encontraba de permiso y se movilizaba en su motocicleta particular, habría sido abordado por varios sujetos que pretendían hurtarle el vehículo y sus pertenencias mediante el uso de armas de fuego.

La Policía señaló en un comunicado que las unidades que atendieron el caso reaccionaron ante el intento de hurto y se produjo un intercambio de disparos.

“Como resultado uno de los presuntos delincuentes fue neutralizado”, indicó la institución.

En medio del enfrentamiento, la patrullera resultó herida de gravedad. Otro de los uniformados lesionados se encuentra en proceso de recuperación, mientras que el tercero fue dado de alta con incapacidad médica.

En estos hechos, además del presunto delincuente que murió, otro fue capturado. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, recuperaron cuatro celulares hurtados e inmovilizaron una motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el delito.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los presuntos implicados también estarían relacionados con otros tres hurtos cometidos horas antes en diferentes sectores de Cali.