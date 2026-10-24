Minería ilegal amenaza el agua de Cali: lanzan alerta en la ONU mientras la ciudad entrega la COP16

La minería ilegal de oro amenaza las fuentes de agua que abastecen a más de 600 mil usuarios de Cali. La contaminación por mercurio en los Farallones fue expuesta ante las Naciones Unidas por la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza Saldarriaga, durante una agenda internacional que coincide con la entrega del relevo de la COP16 en Armenia.

La alerta fue presentada en Viena, Austria, durante la COP13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Posteriormente, la delegación caleña se trasladó a Ereván, Armenia, sede de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde se realizará la entrega formal de la sede de la COP16.

En los Farallones, la extracción ilegal de oro afecta los ecosistemas y contamina las fuentes hídricas con mercurio. En 2023, el Ministerio de Ambiente reportó cerca de mil hectáreas de páramo afectadas y estimó que recuperar la cobertura vegetal tomaría al menos 20 años, mientras que la restauración integral del ecosistema podría superar los 50 años.

“Cerrar minas no basta si el oro ilegal sigue encontrando quién lo financie y quién lo compre”, afirmó Plaza al advertir que la actividad puede reactivarse o desplazarse a otros sectores si continúan las redes que financian la extracción, suministran insumos y comercializan el oro.

La propuesta presentada ante los organismos internacionales busca cooperación para rastrear el financiamiento de estas actividades, controlar el suministro de mercurio y explosivos y frenar la comercialización del oro ilegal. También plantea apoyo para recuperar los ecosistemas contaminados y crear alternativas económicas para las familias rurales.

La problemática se extiende por el país. Un informe del Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que Colombia registró 118.410 hectáreas con explotación de oro de aluvión en 2025; el 75 % correspondía a actividades ilícitas o no autorizadas.

En los Farallones, la operación Farallón Dorado acumulaba, a diciembre de 2025, 59 órdenes de captura y 45 personas judicializadas, según el balance incluido en la información presentada por el Concejo de Cali.

La agenda en Armenia continuará este 24 de octubre con la Cumbre de Gobiernos Subnacionales y Ciudades, en la que Cali realizará la entrega formal del relevo como ciudad anfitriona de la COP16.