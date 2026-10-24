Fuertes lluvias en Santa Marta encienden alerta roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones

Las fuertes lluvias que caen desde el mediodía de este sábado en Santa Marta ya provocan inundaciones en varios sectores de la ciudad, mientras las autoridades distritales activaron la alerta roja ante la posible ocurrencia de crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares.

La advertencia fue emitida por la Alcaldía Distrital con base en el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que señala el riesgo asociado a las precipitaciones.

Entretanto, las afectaciones ya son visibles en distintos puntos de la capital del Magdalena. Sectores del corredor turístico de la vía a Minca y la entrada al barrio Curinca presentan inundaciones que dificultan la movilidad. También se reportan vehículos varados y calles anegadas.

La situación genera preocupación ante la posibilidad de que las lluvias continúen y aumenten los niveles de las corrientes de agua. De hecho, según reportes desde algunos sectores, varias quebradas han comenzado a desbordarse, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse alejada de cauces, quebradas y zonas propensas a inundaciones.

Las precipitaciones también vuelven a poner sobre la mesa la disposición inadecuada de residuos sólidos en las calles, ya que las basuras pueden obstruir rejillas y sistemas de drenaje, agravando las inundaciones. Por ello, se reitera el llamado a la cultura ciudadana y a evitar arrojar desechos en espacios públicos.

Se espera que, una vez avance la jornada y se conozca el comportamiento de las lluvias, las autoridades entreguen un balance de las emergencias y afectaciones registradas en la ciudad. Mientras tanto, se recomienda atender los reportes oficiales y tomar precauciones ante el riesgo de crecientes súbitas e inundaciones.