Ataque de las ACSN contra el Ejército deja un soldado muerto y otro herido en Santa Marta

Un soldado profesional murió y otro resultó herido tras un ataque contra tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta. La institución atribuyó la acción a integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

En un comunicado oficial, el Ejército informó que tropas del Batallón de Montaña N.º 6 fueron atacadas con ráfagas de fusil y ametralladora. Como consecuencia, murió el soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano, mientras que el soldado profesional Daniel Gracia Carrascal resultó herido.

Según la institución, el uniformado herido recibió atención inicial por parte de los enfermeros de combate y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta. El Ejército lamentó la muerte de Ropero Lozano, expresó sus condolencias a sus familiares y allegados y manifestó sus deseos de recuperación para el militar herido.

El ataque generó momentos de tensión y temor entre los habitantes de Guachaca y sectores cercanos, como Quebrada del Sol. En videos conocidos sobre la situación se escuchan disparos y se observa a personas buscando refugio ante el riesgo que se vivía en la zona.

La situación también obligó a restringir durante varias horas el tránsito por la Troncal del Caribe, a la altura de Guachaca, en el corredor que comunica a Santa Marta con La Guajira. Sin embargo, la vía ya fue habilitada nuevamente y, según informó la gobernadora del Magdalena, el tránsito se desarrolla con normalidad.

La mandataria departamental señaló que el hostigamiento habría sido una retaliación por las operaciones militares que han afectado las finanzas y la estructura de las ACSN. También explicó que el cierre preventivo buscaba proteger a la población civil durante la acción armada y la respuesta de las tropas.

Por su parte, el alcalde de Santa Marta ordenó la instalación inmediata de un Puesto de Mando Unificado (PMU), con participación de la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, para hacer seguimiento a la situación y coordinar medidas que permitan garantizar la seguridad de las comunidades rurales.

El mandatario manifestó su respaldo a las acciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados y señaló que trabajará con el Gobierno Nacional para recuperar la tranquilidad en esta zona del distrito.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la situación de orden público en Guachaca y Quebrada del Sol, mientras la Fuerza Pública continúa con las operaciones en la zona.