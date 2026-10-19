Efraín Lozano presenta renuncia irrevocable a la presidencia del Concejo de Santa Marta

El concejal señaló que su determinación responde a una nueva etapa de compromisos y proyectos. Foto: Concejo de Santa Marta

El concejal Efraín Lozano Dueñas presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Concejo Distrital de Santa Marta, cargo que ejercía durante la vigencia 2026.

La decisión fue comunicada a los integrantes de la corporación mediante una carta en la que explicó las razones de su salida y agradeció la confianza que sus compañeros depositaron en él para asumir esa responsabilidad.

“Después de una reflexión serena y consciente de las responsabilidades que representa esta investidura, he tomado la decisión de presentar formalmente mi renuncia irrevocable”, expresó Lozano en su comunicación.

El cabildante señaló que su determinación responde a una nueva etapa de compromisos y proyectos orientados al bienestar de la comunidad samaria, que requieren especial atención y trabajo constante.

“Son iniciativas que demandan especial atención, dedicación, cercanía con la gente” manifestó el concejal al explicar los motivos de su decisión.

Lozano también destacó que durante su presidencia procuró mantener el respeto por las diferencias, la disposición al diálogo y el compromiso con la ciudad.

Tras su renuncia, continuará ejerciendo como concejal de Santa Marta. El dirigente ha ocupado una curul durante tres periodos: 2016-2019, 2020-2023 y 2024-2027.

Ahora, el Concejo deberá definir quién asumirá la presidencia para completar la vigencia 2026, cuyo periodo está previsto hasta el próximo 31 de diciembre.