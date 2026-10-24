Chicho Serna reveló su pelea con referentes de Boca: “Que nadie se gane un peso si no se lo merece”

Mauricio ‘Chicho’ Serna volvió a generar repercusiones en el mundo Boca Juniors tras revelar detalles de un enfrentamiento que mantuvo con varios referentes del plantel durante su etapa como integrante del Consejo de Fútbol. El exmediocampista colombiano aseguró que se opuso a que los futbolistas recibieran premios económicos si el equipo no conseguía avanzar de ronda en las competiciones.

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En una entrevista con el programa ‘El Camerino’, Serna recordó que el conflicto se produjo durante las negociaciones por los premios de la Copa Libertadores de 2022. Según su relato, los jugadores pretendían recibir una bonificación incluso si eran eliminados, debido a que el club obtenía ingresos económicos por disputar cada fase del torneo.

“En un club como este, por perder, nadie puede cobrar”, afirmó el colombiano al explicar la postura que mantuvo durante la discusión.

Serna señaló que el desacuerdo involucró a Carlos Izquierdoz, quien en ese momento era el capitán del equipo, además de Darío Benedetto, Marcos Rojo y Javier García.

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El exdirigente contó que los futbolistas argumentaban que Boca recibía dinero por participar en esas instancias, por lo que consideraban que debían cobrar los premios acordados. Sin embargo, su posición fue que las bonificaciones debían estar ligadas a los resultados deportivos.

“Tuve una discusión fuerte con el capitán, que era Izquierdoz”, recordó Serna, quien también aseguró que no habría cambiado de postura incluso si la petición hubiera llegado directamente desde la presidencia del club.

El episodio ocurrió en la previa de los octavos de final de la Copa Libertadores de 2022, cuando Boca enfrentó al Corinthians de Brasil. La serie terminó igualada sin goles en el marcador global y se definió desde el punto penalti, instancia en la que el conjunto argentino quedó eliminado.

Serna formó parte del Consejo de Fútbol desde mayo de 2022 hasta agosto de 2025, cuando dejó su cargo durante la presidencia de Juan Román Riquelme.