Video: asistencia de Daniel Muñoz en el empate del Nottingham Forest

Nottingham Forest y el Ipswich Town igualaron 1-1 en el primer partido de la fecha 8 de la Premier League. Neco Williams y Julio Enciso fueron los encargados de marcar en la primera parte. El colombiano Daniel Muñoz fue protagonista con una asistencia en el empate disputado este viernes 23 de octubre.

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El defensor antioqueño participó en la apertura del marcador al minuto 13´. Después de una combinación ofensiva que comenzó con Morgan Gibbs-White, Muñoz recibió el balón por la banda y envió un centro al área, donde apareció Neco Williams para definir y poner en ventaja al conjunto visitante.

La jugada destacó la acción ofensiva del colombiano, quien continúa aportando en ataque desde el costado derecho. Su proyección y precisión en los centros fueron determinantes para que el Nottingham Forest consiguiera adelantarse en el marcador durante la primera mitad.

El colombiano terminó con una calificación total de 7.6 según la plataforma SofaScore. Muñoz entregó el 90% de sus pases precisos y el 88% en el campo rival.

Julio Enciso respondió para el Ipswich

El equipo local no tardó en reaccionar y encontró la igualdad al minuto 41´. El paraguayo Julio Enciso sacó un remate de pierna izquierda desde fuera del área que terminó en el fondo de la red, dejando sin opciones al guardameta del Matz Sels.

Con esta anotación, el Ipswich Town logró equilibrar el compromiso antes del descanso y dejó el marcador 1-1 en el resto del partido.

Muñoz, por su parte, sumó una nueva participación ofensiva en la Premier League y continúa buscando consolidarse en el Nottingham Forest, después de su paso por el Crystal Palace.