🔴 EN VIVO Junior vs Águilas Doradas por Liga Colombiana 2026-ll HOY: minuto a minuto

Junior de Barranquilla y Águilas doradas se verán las caras en un partido de la jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla a las 8:10 PM. El plantel dirigido por Sebastian Viera tendrá como proposito vencer a los de Rionegro y seguir en la pelea para entrar a los ocho.

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Vea el MINUTO a MINUTO del partido entre Junior y Águilas Doradas