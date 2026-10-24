🔴 EN VIVO Junior vs Águilas Doradas por Liga Colombiana 2026-ll HOY: minuto a minuto
El conjunto barranquillero buscará conseguir una victoria de local y seguir soñando con la clasificación.
Junior de Barranquilla y Águilas doradas se verán las caras en un partido de la jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-ll. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla a las 8:10 PM. El plantel dirigido por Sebastian Viera tendrá como proposito vencer a los de Rionegro y seguir en la pelea para entrar a los ocho.
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Vea el MINUTO a MINUTO del partido entre Junior y Águilas Doradas
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento