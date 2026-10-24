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24 oct 2026 Actualizado 03:22

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Liga Colombiana

Tabla del descenso en Colombia: así quedó el Chicó tras su sorpresiva victoria frente al Bucaramanga

Poco a poco se van definiendo los equipos que caerán a la segunda división.

Tabla del descenso en Colombia: así quedó el Chicó tras su sorpresiva victoria frente al Bucaramanga. (Mcgiver Barón - Colprensa)

Tabla del descenso en Colombia: así quedó el Chicó tras su sorpresiva victoria frente al Bucaramanga. (Mcgiver Barón - Colprensa) / Mcgiver Barón

Tabla del descenso en Colombia: así quedó el Chicó tras su sorpresiva victoria frente al Bucaramanga. (Mcgiver Barón - Colprensa)
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Comenzó la jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-2. Además de la lucha que hoy por clasificarse a los cuadrangulares de fin de año, otros equipos pelean activamente por mantenerse en primera división de cara a la temporada 2027.

Así las cosas, la tabla del descenso se basa en el promedio (puntos obtenidos/partidos jugados) de los últimos tres años. En el caso de los clubes que ascendieron para este año (Cúcuta y Jaguares), su promedio se basa en lo hecho durante el 2026.

A continuación los resultados de los partidos con equipos implicados en el descenso:

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

Chicó venció por la mínima (1-0) al Bucaramanga en La Independencia de Tunja. Alejandro Maya anotó el único gol del partido sobre los 64 minutos. Este resultado le da parcialmente la permanencia al elenco boyacense.

Partidos pendientes de la fecha 16 relacionados al descenso

  • Sábado 23 de octubre

América de Cali vs Cúcuta Deportivo (6:05 PM)

Once Caldas vs Deportivo Pereira (8:15 PM)

  • Domingo 24 de octubre

Fortaleza vs Deportivo Cali (2 PM)

Alianza Valledupar vs Internacional de Bogotá (4:05 PM)

  • Lunes 25 de octubre

Jaguares vs Llaneros (6 PM)

Tabla del descenso en Colombia

POS.EquipoPromedio
20.Jaguares0.84
19.Boyacá Chicó0.90
18.Internacional de Bogotá1.107
17.Alianza Valledupar1.108
16.Cúcuta Deportivo1.12
15.Llaneros1.13
14.Deportivo Pereira1.17
13.Deportivo Cali1.24
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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