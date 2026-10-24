Tabla del descenso en Colombia: así quedó el Chicó tras su sorpresiva victoria frente al Bucaramanga. (Mcgiver Barón - Colprensa) / Mcgiver Barón

Comenzó la jornada 16 de la Liga Colombiana 2026-2. Además de la lucha que hoy por clasificarse a los cuadrangulares de fin de año, otros equipos pelean activamente por mantenerse en primera división de cara a la temporada 2027.

Así las cosas, la tabla del descenso se basa en el promedio (puntos obtenidos/partidos jugados) de los últimos tres años. En el caso de los clubes que ascendieron para este año (Cúcuta y Jaguares), su promedio se basa en lo hecho durante el 2026.

A continuación los resultados de los partidos con equipos implicados en el descenso:

Boyacá Chicó 1-0 Atlético Bucaramanga

Chicó venció por la mínima (1-0) al Bucaramanga en La Independencia de Tunja. Alejandro Maya anotó el único gol del partido sobre los 64 minutos. Este resultado le da parcialmente la permanencia al elenco boyacense.

Partidos pendientes de la fecha 16 relacionados al descenso

Sábado 23 de octubre

América de Cali vs Cúcuta Deportivo (6:05 PM)

Once Caldas vs Deportivo Pereira (8:15 PM)

Domingo 24 de octubre

Fortaleza vs Deportivo Cali (2 PM)

Alianza Valledupar vs Internacional de Bogotá (4:05 PM)

Lunes 25 de octubre

Jaguares vs Llaneros (6 PM)

Tabla del descenso en Colombia