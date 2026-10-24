Barcelona Vs. Real Madrid: Día, hora y cómo seguir El Clásico

Lamine Yamal y Kylian Mbappe disputan un balón en una edición pasada de El Clásico. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El mundo del fútbol se detiene este domingo, cuando se lleve a cabo una nueva edición de El Clásico Barcelona Vs. Real Madrid, válido por la décima fecha de LaLiga de España.

Barcelona viene de sumar su primera derrota

Los Culés vienen de sufrir su primera derrota en la temporada, tras ser superados en un auténtico partidazo 4-2 por el Paris Saint-Germain, por la tercera fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.

No obstante, en LaLiga lideran con puntaje perfecto y amplia superioridad sobre sus principales perseguidores. Los dirigidos por el alemán Hansi Flick suman 27 puntos de 27 posibles, cinco más sobre su principal escolta, Atlético de Madrid.

Real Madrid, invicto en Champions

Por su parte, el Real Madrid arriba a este duelo con una sensación de mejoría en los últimos compromisos. El equipo de José Mourinho es uno de los líderes de la Liga de Campeones con 9 puntos de 9 posibles. En su más reciente compromiso superaron 4-1 al Leipzig.

Entretanto, en LaLiga de España se ubican en la tercera posición con 21 puntos, producto de siete triunfos y dos derrotas. En la pasada jornada golearon con contundencia 4-1 al Sevilla.

Ambos equipos llegan con bajas a El Clásico

Tanto Barcelona como Real Madrid llegarán a este compromiso con bajas sensibles. Por parte de los locales, destacan las ausencias de Dani Olmo, quien se retiró lesionado del duelo frente al PSG, y la casi segura baja del lateral Jules Koundé, quien se recupera de un esguince en el tobillo.

Por su parte, en el Real Madrid la principal ausencia es la baja del brasileño Vinicius Junior, quien paga su segunda fecha de sanción de cuatro que recibió. La ausencia del brasileño le ha abierto la puerta al joven marfileño Yan Diomandé, quien ha empezado a marcar diferencia en el equipo.

Hora y cómo seguir

El Clásico Barcelona Vs. Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre en el Camp Nou a partir de las 3:00PM. El minuto a minuto del encuentro podrá seguirse a través de Caracol.com.co.

Así llegan ambos equipos a El Clásico

Así llegan Barcelona y Real Madrid a El Clásico / SofaScore. Ampliar Así llegan Barcelona y Real Madrid a El Clásico / SofaScore. Cerrar

Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Gordon, Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé. DT: José Mourinho.