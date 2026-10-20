🔴 EN VIVO | PSG vs. Barcelona, por Champions League: siga acá el minuto a minuto del partidazo

Viva acá las emociones del partido por la fecha 3 de la fase de Liga.

Partidazo por la fecha 3 de la Champions League. Se miden los dos primeros equipos de la tabla de posiciones, que han tenido buen rendimiento en el inicio de la competición con dos triunfos en sus primeros juegos.

La última vez que se enfrentaron fue en octubre del 2025, cuando por la segunda jornada se impuso el conjunto francés 1-2. Por su parte, la última victoria del equipo catalán fue en cuartos de final vuelta de la temporada 2023-204.

El historial es de 5 triunfos para Barcelona, 4 empates y 6 victorias para el conjunto francés.

¿Cómo llegan PSG y Barcelona a este partido?

El más reciente encuentro del cuadro parisino fue victoria 1-3 ante Racing de Estrasburgo por la Liga de Francia. En Champions, se impusieron 2-4 contra Manchester City.

Barcelona, por su parte, le ganó el fin de semana al Real Betis 2-5, y en el último juego de Champions vencieron 1-4 al Galatasaray.

Siga acá EN VIVO PSG vs. Barcelona

Hay nuevos mensajes 45´ Final del primer tiempo PSG 1 - 0 Barcelona 45´ Tiempo de adición El arbitro añade 3´minutos a la primera mitad 37´ Goooooool del PSG Anota Desiré Doué 29´ Joan García se viste de héroe El arquero impide el gol de los franceses con una doble atajada 26´ Sustitución en el Barça Ingresa Fermín López por Dani Olmo 25´ Jugador Lesionado Dani Olmo se encuentra sentado en el terreno de juego 20´ Sustitución en el PSG Ingresa Ferran Torres por Ousmane Dembélé 19´ Alerta en el PSG Ousmane Dembele se retira del campo de juego 17´ Amarilla en el Barça Amonestación para Joao Cancelo tras fuerte barrida sobre Doué 13´ Olmo busca el primero El español dispara desde media distancia buscando abrir el marcador en París 0´ Inicia el partido El PSG domina desde el inicio Espectacular ambiente Se viene la salida de los equipos en una atmosfera impresionante en territorio francés. Así salió Barcelona a calentar El camerino del local El equipo blaugrana El XI del PSG ¡Bienvenidos al minuto a minuto de PSG vs. Barcelona!



