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20 oct 2026 Actualizado 19:57

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Champions League
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Barcelona
28'
1ª parte
Composición: Caracol Radio

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🔴 EN VIVO | PSG vs. Barcelona, por Champions League: siga acá el minuto a minuto del partidazo

Viva acá las emociones del partido por la fecha 3 de la fase de Liga.

Partidazo por la fecha 3 de la Champions League. Se miden los dos primeros equipos de la tabla de posiciones, que han tenido buen rendimiento en el inicio de la competición con dos triunfos en sus primeros juegos.

La última vez que se enfrentaron fue en octubre del 2025, cuando por la segunda jornada se impuso el conjunto francés 1-2. Por su parte, la última victoria del equipo catalán fue en cuartos de final vuelta de la temporada 2023-204.

El historial es de 5 triunfos para Barcelona, 4 empates y 6 victorias para el conjunto francés.

¿Cómo llegan PSG y Barcelona a este partido?

El más reciente encuentro del cuadro parisino fue victoria 1-3 ante Racing de Estrasburgo por la Liga de Francia. En Champions, se impusieron 2-4 contra Manchester City.

Barcelona, por su parte, le ganó el fin de semana al Real Betis 2-5, y en el último juego de Champions vencieron 1-4 al Galatasaray.

Siga acá EN VIVO PSG vs. Barcelona

Hay nuevos mensajes
45´

Final del primer tiempo

PSG 1 - 0 Barcelona 

45´

Tiempo de adición

El arbitro añade 3´minutos a la primera mitad 

37´

Goooooool del PSG

Anota Desiré Doué

29´

Joan García se viste de héroe

El arquero impide el gol de los franceses con una doble atajada 

26´

Sustitución en el Barça

Ingresa Fermín López por Dani Olmo

25´

Jugador Lesionado

Dani Olmo se encuentra sentado en el terreno de juego 

20´

Sustitución en el PSG

Ingresa Ferran Torres por Ousmane Dembélé

19´

Alerta en el PSG

Ousmane Dembele se retira del campo de juego 

17´

Amarilla en el Barça

Amonestación para Joao Cancelo tras fuerte barrida sobre Doué

13´

Olmo busca el primero

El español dispara desde media distancia buscando abrir el marcador en París 

Inicia el partido

El PSG domina desde el inicio 

Espectacular ambiente

Se viene la salida de los equipos en una atmosfera impresionante en territorio francés.

Así salió Barcelona a calentar

El camerino del local

El equipo blaugrana

El XI del PSG

¡Bienvenidos al minuto a minuto de PSG vs. Barcelona!


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