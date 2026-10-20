🔴 EN VIVO | PSG vs. Barcelona, por Champions League: siga acá el minuto a minuto del partidazo
Viva acá las emociones del partido por la fecha 3 de la fase de Liga.
Partidazo por la fecha 3 de la Champions League. Se miden los dos primeros equipos de la tabla de posiciones, que han tenido buen rendimiento en el inicio de la competición con dos triunfos en sus primeros juegos.
La última vez que se enfrentaron fue en octubre del 2025, cuando por la segunda jornada se impuso el conjunto francés 1-2. Por su parte, la última victoria del equipo catalán fue en cuartos de final vuelta de la temporada 2023-204.
El historial es de 5 triunfos para Barcelona, 4 empates y 6 victorias para el conjunto francés.
¿Cómo llegan PSG y Barcelona a este partido?
El más reciente encuentro del cuadro parisino fue victoria 1-3 ante Racing de Estrasburgo por la Liga de Francia. En Champions, se impusieron 2-4 contra Manchester City.
Barcelona, por su parte, le ganó el fin de semana al Real Betis 2-5, y en el último juego de Champions vencieron 1-4 al Galatasaray.
Siga acá EN VIVO PSG vs. Barcelona
Final del primer tiempo
PSG 1 - 0 Barcelona
Tiempo de adición
El arbitro añade 3´minutos a la primera mitad
Goooooool del PSG
Anota Desiré Doué
Joan García se viste de héroe
El arquero impide el gol de los franceses con una doble atajada
Sustitución en el Barça
Ingresa Fermín López por Dani Olmo
Jugador Lesionado
Dani Olmo se encuentra sentado en el terreno de juego
Sustitución en el PSG
Ingresa Ferran Torres por Ousmane Dembélé
Alerta en el PSG
Ousmane Dembele se retira del campo de juego
Amarilla en el Barça
Amonestación para Joao Cancelo tras fuerte barrida sobre Doué
Olmo busca el primero
El español dispara desde media distancia buscando abrir el marcador en París
Inicia el partido
El PSG domina desde el inicio
Espectacular ambiente
Se viene la salida de los equipos en una atmosfera impresionante en territorio francés.
Así salió Barcelona a calentar
El camerino del local
El equipo blaugrana
El XI del PSG
¡Bienvenidos al minuto a minuto de PSG vs. Barcelona!