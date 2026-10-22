Policía Nacional captura a 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena

Magdalena

La Policía Nacional en el Magdalena, mediante operaciones de investigación criminal, diligencias de allanamiento y registro y trabajo coordinado con autoridades judiciales y militares, logró la captura de 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en actividades relacionadas con homicidio, extorsión, hurto y tráfico ilegal de armas de fuego.

En el corregimiento de Bomba, jurisdicción del municipio de Pedraza, fueron detenidas dos personas alias “Alvejanis” y “El Bordón”, quienes serían presuntos integrantes de la subestructura Sergio Carrascal Gómez, del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo.

En el municipio de Pivijay, se capturó en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, a una mujer conocida con el alias de “Fernanda”. En los municipios de El Banco y Zona Bananera, investigadores de la SIJIN notificaron órdenes de captura de alias “Mengual”, y alias “Mongui”, por el delito de hurto calificado, de acuerdo con la información suministrada.

En otro operativo fueron capturadas alias “La Doctora” y alias “La Pola”, quienes presuntamente cumplirían funciones relacionadas con las finanzas ilegales de la estructura. Según las investigaciones, esta organización estaría vinculada a exigencias extorsivas contra los sectores palmicultor, ganadero, bananero y comercial, con cobros que alcanzarían aproximadamente los 30.000 pesos mensuales por hectárea y hasta un millón de pesos mensuales al sector comercio.

En otro procedimiento fue capturada alias “Cindy”, también conocida como “Natalia” o “Chiki”, quien presuntamente cumpliría funciones financieras y de recaudo de dineros producto de extorsiones en zonas rurales, con injerencia en Fundación, Pivijay, Algarrobo y la Sierra Nevada.

También estaría alias “El Chino”, conocido como “Said” u “Orlando”, señalado de cumplir funciones de seguridad.