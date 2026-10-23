VIDEO: Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia ¿A cuántos goles quedó de los 1.000?

Cristiano Ronaldo continúa ampliando sus registros goleadores en el fútbol profesional. El delantero portugués volvió a marcar con Al-Nassr en la victoria 3-1 frente a Al-Faisaly, por la liga de Arabia Saudí, y alcanzó los 982 goles oficiales en su carrera. Con 41 años, el atacante mantiene vigente el objetivo de convertirse en el primer futbolista en llegar a las 1000 anotaciones oficiales, una cifra que marcaría un nuevo capítulo en su trayectoria.

El gol que lo acerca a la historia

Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una ‘espaldinha’ en la victoria por 1-3 del Al-Nassr, segundo clasificado de la liga de Arabia Saudí, frente a Al-Faisaly, decimoquinto, este viernes. Con este tanto, el futbolista portugués lleva cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1.000 goles.

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El tanto llegó al minuto 49, cuando Ronaldo conectó de cabeza un balón enviado por su compatriota Joao Félix. El portugués había estado cerca de anotar en la primera parte y posteriormente volvió a marcar, aunque esa segunda acción fue invalidada por fuera de juego.

Un gesto que llamó la atención

El luso no quiso recoger el premio ‘MVP’ y se lo dio a su compañero Abdullah Al-Hamdan, en un partido en el que su equipo se adelantó a los 4′ minutos y, ya en la segunda parte, Cristiano, en el 49′, aumentó la ventaja. El conjunto local recortó diferencias con un tanto de Théo Bongonda, pero Ángelo Gabriel certificó la victoria visitante a 10′ minutos del final. De esta forma, el Al-Nassr suma su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo empatado a 25 puntos con el líder, el Al Qadisiya.

La victoria permite al equipo saudí mantenerse en la pelea por el liderato, mientras Ronaldo continúa sumando anotaciones a su cuenta personal. El delantero tiene ahora un objetivo claro: marcar los 18 goles que le faltan para alcanzar los cuatro dígitos, una marca que persigue en la recta final de su carrera.

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A pesar de su extensa trayectoria en clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, el portugués sigue encontrando motivos para competir y ampliar sus cifras. Cada partido representa una nueva oportunidad para acercarse a una marca que, hasta ahora, ningún futbolista ha alcanzado en el registro de goles oficiales.