Polémica en Italia tras insólito gol anulado a John Lucumí en Europa League: esto dijo su entrenador

Juventus y Rennes empataron 2-2 el pasado 22 de octubre por la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League. El protagonista fue el colombiano John Lucumí, quien marcó en los minutos finales lo que parecía ser el gol de la victoria para el conjunto italiano. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro decidió anular la anotación por fuera de juego.

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La acción ocurrió al minuto 87´, cuando, después de una pelota detenida y varios rebotes dentro del área, el balón le quedó al defensor colombiano, que sacó un remate potente para enviar el balón al fondo de la red. La Juventus celebró lo que parecía ser el 3-2 definitivo, pero la intervención del videoarbitraje cambió el desenlace del encuentro.

La decisión generó inconformidad en el equipo local, especialmente porque en la jugada hubo un toque de un defensor del Rennes que, para varios integrantes de la Juventus, habilitaba al colombiano. La discusión se centró en determinar si ese contacto constituía una jugada deliberada del rival o una simple desviación.

Spalletti expresó su decepción

Después del compromiso, el técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, se refirió a la acción y dejó clara su molestia por la decisión arbitral.

“No conozco las reglas a la perfección, pero la forma en que se desarrolló el incidente ciertamente deja margen para la interpretación. Me decepcioné mucho cuando lo volví a ver en el vestuario”, manifestó el entrenador, quien también señaló que el árbitro había tenido una buena actuación general, aunque consideró que pudo equivocarse en esa jugada puntual.

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La inconformidad también fue compartida por otros futbolistas del conjunto italiano. Teun Koopmeiners lamentó que se hubiera anulado el que habría sido el tercer gol de su equipo, mientras que Nick Woltemade también expresó su frustración por el desenlace.

¿Por que el VAR anuló el gol?

La discusión gira alrededor de la Regla 11 de la Board internacional de fútbol (IFAB), que contempla que un jugador en posición adelantada puede quedar habilitado si un adversario juega deliberadamente el balón, incluso cuando el intento de despeje resulta fallido. La interpretación depende de las características de la acción y de si el contacto se considera una jugada deliberada o una desviación.

Aunque la decisión arbitral se mantuvo, la jugada dejó dudas y abrió el debate en Italia sobre la interpretación de la norma. Para la Juventus, el tanto de Lucumí pudo haber significado un puntaje perfecto en el certamen europeo para la Vecchia Signora.