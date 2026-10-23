Johan Mojica le respondió a su técnico del Getafe tras polémicas declaraciones: esto dijo

Johan Mojica tras la goleada que sufrió Getafe: “estamos con el míster y con nostros mismos”. (Photo by Manu Reino/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

La derrota del Getafe por 2-5 frente al Lugano en la UEFA Conference League dejó una gran preocupación dentro del equipo español. Después de la goleada sufrida en el Coliseum, las declaraciones de José Bordalás sobre la planificación de la plantilla desató una tensión en el club español. Ante ese panorama, el colombiano Johan Mojica se pronunció y defendió la unión del vestuario con su entrenador.

“Creo que tenemos que mantenernos unidos, estamos con el míster, también con nosotros mismos como jugadores”, manifestó el lateral, quien ingresó en el segundo tiempo del compromiso correspondiente a la fase de liga del torneo europeo.

Le podría interesar: Tabla posiciones Liga colombiana: Así quedó con la goleada de Atlético Nacional sobre Pasto

Mojica evitó alimentar la polémica y aseguró que el equipo debe enfocarse en corregir los errores que quedaron expuestos frente al conjunto suizo. “No quiero generar problema. Creo que nosotros venimos acá a hacer nuestro trabajo dentro del terreno de juego”, expresó.

Respaldo al entrenador

Las palabras del colombiano llegan después de una rueda de prensa especialmente dura de Bordalás. El técnico reconoció estar muy molesto por la actuación de su equipo y cuestionó abiertamente la confección de la plantilla, al considerar que no cuenta con suficientes alternativas para afrontar las diferentes competiciones.

“Me siento, no frustrado, pero sí engañado de alguna manera, porque no se ha cumplido lo que se me ha ido prometiendo año tras año”, afirmó el entrenador, que también advirtió sobre las dificultades de disputar partidos cada tres días.

Bordalás explicó que había realizado varias modificaciones en la alineación para dar descanso a futbolistas habituales, pero que el rendimiento del equipo lo obligó a introducir cuatro cambios durante el descanso. Mojica fue uno de los jugadores que ingresaron para intentar cambiar la dinámica del encuentro.

Una lección para el Getafe

El defensor colombiano reconoció que la goleada debe servir como advertencia para el equipo y llamó a mejorar tanto en casa como fuera de ella. “Lo de ayer es una enseñanza grande a que hay que dar una mejor presentación en todos los escenarios, tanto de local como de visitante”, señaló.

Además, confirmó que el grupo ya ha conversado con el entrenador, aunque evitó profundizar en los asuntos internos: “Con el entrenador ya hemos hablado, son temas personales, pero te puedo decir que todo el mundo está en unión”.

Lea también: Tiempo de recuperación de Luis Díaz sería mayor al previsto: baja estimada y partidos que se pierde

El Getafe deberá pasar página rápidamente y recuperar su nivel competitivo. Mientras Bordalás mantiene sus reclamos por la planificación deportiva, Mojica envió un mensaje de respaldo al técnico y pidió mantener un ambiente positivo para superar un resultado que golpeó al equipo en Europa.

El próximo duelo del equipo será el 25 de octubre ante el Athletic Club de Bilbao por la décima fecha de Liga Española, mientras que su siguiente partido del certamen internacional será contra el Brighton el 5 de noviembre.