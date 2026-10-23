Preocupación en Bayern por Vincent Kompany: se desplomó en entrenamiento y fue llevado a un hospital

Hay preocupación en el Bayern Múnich por la salud del entrenador, Vincent Kompany. El belga lleva varios días afrontando una dura infección viral que le ha impedido estar en entrenamientos y compromisos oficiales del club.

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En el juego ante el Leipzig del pasado 17 de octubre, en el que Luis Díaz marcó triplete, causó rareza que Kompany dirigiera todo el partido desde el banco. Posteriormente, no salió a la rueda de prensa y el que lo hizo fue el director deportivo Max Eberl, así como su asistente técnico, pues el belga se tuvo que ir para su casa ante los síntomas de enfermedad.

“Se perdió los entrenamientos del lunes y el martes. Antes del partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal (2-2), el segundo entrenador, Aaron Danks, sustituyó a Kompany en la rueda de prensa. Regresó para el partido en sí”, detalló Sky Sports.

Kompany se desploma en entrenamiento y es traladado a un hospital

La gran señal de alerta saltó este viernes 23 de octubre en el entrenamiento del Bayern. Según adelantó el diario Bild de Alemania, Kompany se desplomó tras el entrenamiento y fue trasladado de inmediato a un hospital en ambulancia.

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“Tras el entrenamiento del primer equipo, el belga quiso ver la sesión del equipo sub-23 y se desplomó. A las 15:54, el helicóptero de rescate Christophorus 1 (CHX1) fue enviado a la calle Säbener Straße. Procedía del hospital de Harlaching”, inició detallando Bild.

Por su parte, Bild retomó unas declaraciones que le dio a este mismo medio en las que Kompany habló de su estado de salud, luego del partido entre semana con el Arsenal. “Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus bastante fuerte y, por supuesto, no le hice caso a mi cuerpo, y entonces, en cierto momento, mi cuerpo me dijo: ¡Para ya!”.

Comunicado oficial del Bayern Múnich

Tras conocerse la información, Bayern Múnich emitió un comunicado aclarando la situación y detallando que, será el resto del cuerpo técnico el que quede a cargo de la plantilla, que prepara el juego contra el Friburgo que tendrá lugar el domingo 25 de octubre.

“Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, se lee en el comunicado.

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