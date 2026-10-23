Esto es lo que se conoce del homicidio de una mujer de 22 años en Puerto Wilches, Santander

Las autoridades investigan la muerte de Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, una joven de 22 años que resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego en una zona rural de Puerto Wilches, Santander.

De acuerdo con las autoridades, el 19 de octubre de 2026, hacia las 11:40 de la mañana, la mujer ingresó al Hospital Universitario de Santander con tres heridas ocasionadas por arma de fuego, a la altura de la cabeza.

La joven había sido encontrada tendida sobre la vía en la vereda San Claver, a la altura del kilómetro 16, donde fue auxiliada por personas que transitaban por el sector y trasladada inicialmente al Hospital Edmundo Germán Arias Duarte, de Puerto Wilches. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue remitida al centro asistencial de Bucaramanga.

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Inicialmente se habló de un posible accidente de tránsito en el sector conocido como La Llanta Amarilla, pero según la información preliminar, el caso presenta circunstancias que apuntarían a un hecho violento, entre ellas la incineración de un vehículo y las lesiones causadas con arma de fuego.

Versiones extraoficiales señalan que la joven habría sido atacada por un hombre, con quien apenas hace unos días había decido terminar una relación y, que falleció mientras recibía atención médica.

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Las circunstancias exactas de lo ocurrido y la posible responsabilidad de otras personas deberán ser establecidas por las autoridades.

El caso ha generado preocupación y conmoción entre los habitantes de Puerto Wilches, quienes participaron en la noche de este jueves 23 de octubre en una velatón. Los organismos judiciales adelantan las labores correspondientes para esclarecer el crimen.