Murió Augusto Delkáder, exdirector general de Cadena SER

Este 23 de octubre, la Cadena SER informó que murió el periodista Augusto Delkáder Teig en la ciudad de Madrid a los 76 años de edad.

Según destaca el medio, Delkáder Teig ocupó cargos muy relevantes dentro de la Cadena SER y del Grupo PRISA, además de haber sido una de las figuras más influyentes de la radio moderna en España.

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“Delkáder transformó la Cadena SER, lideró la modernización y profesionalización de la SER basada en la incorporación de la cultura periodística. Renovó la radio, sus formatos y su modelo de negocio, e impulsó la expansión latinoamericana de la división radiofónica de PRISA. Fue el arquitecto del desarrollo de un grupo radiofónico de referencia en Europa y América”, recoge el medio en su obituario.

Delkáder Teig era licenciado en Derecho y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Además, realizó otros estudios en Reino Unido y Estados Unidos.

El periodista fue miembro del equipo fundador del periódico El País, del cual fue director adjunto. También fue director del Diario de Cádiz, que lo distinguió con el premio Federico Joly y llegó a la Cadena SER en 1987, a la cual estuvo vinculado durante más de tres décadas.

En 1990, fue nombrado director general de Cadena SER tras haber dirigido los servicios informativos y en 1998 asumió el cargo de consejero delegado de la SER y de Unión Radio. Para 2010 fue nombrado presidente de PRISA Radio y de la SER.

En 2021 dejó sus cargos ejecutivos en PRISA y fue nombrado presidente de honor de la red de emisoras de la Cadena SER. En 2002 recibió la Medalla de Andalucía.

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