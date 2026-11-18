Durante la inauguración del Foro Empresarial de Relaciones Comerciales Agroalimentarias, Hansen señaló que la misión reúne a 190 representantes de 22 Estados miembros de la UE, una muestra, según afirmó, del interés empresarial europeo por ampliar su presencia en el mercado mexicano.

Un acuerdo para facilitar el comercio

El objetivo de la visita es fortalecer los vínculos comerciales entre ambas regiones, impulsar el intercambio de productos agroalimentarios e identificar nuevas oportunidades de negocio para las empresas y los consumidores.

En ese contexto, Hansen resaltó los beneficios del Acuerdo Global Modernizado, que contempla la eliminación del 95 % de los aranceles mexicanos que actualmente afectan las exportaciones agroalimentarias europeas. También prevé simplificar los procedimientos administrativos y aduaneros.

El acuerdo fue firmado en mayo pasado, durante un encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y sustituye al marco comercial establecido en el año 2000.

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México, un socio estratégico para la UE

Por su parte, la embajadora de la Unión Europea en México, Belén Martínez Carbonell, destacó la importancia del país como segundo socio comercial del bloque europeo en América Latina. Además, señaló que sus 130 millones de habitantes representan un mercado con importantes oportunidades para los productores europeos.

La diplomática explicó que la misión busca generar relaciones comerciales duraderas, acercar a productores y compradores y abrir nuevas oportunidades de negocio para ambas partes.

A su vez, la secretaria de Agricultura de México, Columba López Gutiérrez, afirmó que los dos mercados tienen la oportunidad de ampliar sus relaciones económicas y fortalecer la cooperación, aunque advirtió que la apertura comercial debe acompañarse de un diálogo para atender los desafíos sanitarios y regulatorios.

Entre los sectores representados en la delegación europea se encuentran los de carne, lácteos, quesos, vinos, aceite de oliva, frutas, hortalizas, alimentos procesados y confitería. La misión busca convertir el interés empresarial en nuevas oportunidades de intercambio entre México y la Unión Europea.