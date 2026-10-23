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23 oct 2026 Actualizado 14:23

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Economía

Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 23 de octubre de 2026

Conozca cómo está el precio del bolívar en el dólar y otras divisas del mundo, y cómo ha sido su movimiento en los últimos días.

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El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este viernes 23 de octubre de 2026.

Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 23 de octubre se ubicará en 886,22 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 22 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente frente al dólar estadounidense.

La entidad, aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este jueves:

  • Euro (EUR): 993,08 bolívares (VES).
  • Yuan chino (CNY): 132,78 bolívares (VES).
  • Lira turca (TRY): 17,85 bolívares (VES).
  • Rublo ruso (RUB): 10,85 bolívares (VES).

Banco Venezuela

El BCV da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BancoCompraVenta
Banco Nacional de Crédito BNC884,5749885,9799
Banco Mercantil885,3180886,0925
Banco Venezolano de Crédito884,6704894,5695
BanCaribe994,19681000,0000

Estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de US$115,02 por barril, lo que representa un crecimiento de 1,67% frente al cierre anterior.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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