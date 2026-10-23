Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 23 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este viernes 23 de octubre de 2026.

Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 23 de octubre se ubicará en 886,22 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 22 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene un movimiento decreciente frente al dólar estadounidense.

La entidad, aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este jueves:

Euro (EUR): 993,08 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 132,78 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,85 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,85 bolívares (VES).

Banco Venezuela

El BCV da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Compra Venta Banco Nacional de Crédito BNC 884,5749 885,9799 Banco Mercantil 885,3180 886,0925 Banco Venezolano de Crédito 884,6704 894,5695 BanCaribe 994,1968 1000,0000

Estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de US$115,02 por barril, lo que representa un crecimiento de 1,67% frente al cierre anterior.