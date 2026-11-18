Delcy Rodríguez y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, este 18 de noviembre en el Palacio de Miraflores. Foto: presidencia de Venezuela / ZC_

Este miércoles, 18 de noviembre, estuvo en Caracas el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, algo impensable antes del 3 de enero.

Hegseth, uno de los responsables de la operación militar que culminó con la capa de Nicolás Maduro, fue recibido en el palacio de Miraflores por el canciller venezolano, Oliver Blanco.

En la reunión entre el secretario de Guerra y Delcy Rodríguez estuvieron presentes, por el lado venezolano, el ministro de Defensa, Gustavo González López y la procuradora del país, Arianny Viviana Seijo.

Durante este encuentro se firmó un acuerdo para retomar la cooperación técnico militar tras años de haberla cancelado por parte de las administraciones del fallecido Hugo Chávez y el procesado, Maduro.

El secretario Hegseth señaló que el acuerdo o “alianza”, como la calificó, permitirá “fortalecer a las fuerzas militares y las fronteras”.

“Tenemos la oportunidad de combatir conjuntamente terrristas y criminales que afectan a la región (…) Vamos a restablecer las relaciones de larga data”, señaló el funcionario estadounidense.

Por su parte, Delcy Rodríguez, se refirió a Hegseth como alguien “alto y joven. Con una gran responsabilidad sobre sus hombros”.

Calificó de “extraordinariamente relevante para relaciones bilaterales” el acuerdo y celebró la “posibilidad de reforzar la capacitación de la Fuerza Armada, favorecer el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías”. Agregó que espera que esta cooperación que se reanudando, se lleve “a sus mejores niveles”.

“Hemos convertido momentos muy difíciles y duros para este pueblo, en muy poco tiempo gracias a la madurez de ambos gobiernos, en un espacio para la cooperación y el beneficio mutuo para nuestros países”, dijo Rodríguez en una alusión a lo ocurrido el 3 de enero.

Rodríguez también se refirió al contrato petrolero, que llamó “histórico” entre ambos países firmado en agosto que le permitirá a Estados Unidos explotar 17 campos petroleros hasta por 100 años histórico donde se benefician ambos pueblos.

Dicho acuerdo está bajo la responsabilidad de la secretaría de Guerra estadounidense a través de la empresa Nabep que representa el polémico empresario venezolano, Alejandro Betancourt, quien estuvo presente en la reunión.

“No hay espacio para la mezquindad de quienes pretendan atacar un acuerdo de esta dimensión”, dijo Rodríguez asegurando que es un acuerdo que beneficiaría a “los pueblos” de Estados Unidos y Venezuela.

Rodríguez se despidió del secretario de Guerra deseándole “feliz vida”.

Se espera un encuentro entre Hegseth y medios estadounidenses en la sede de la embajada estadounidense en Caracas y luego viajaría a Colombia.