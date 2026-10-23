¿Los colombianos con restricción de visa pueden pasar a la lista OFAC? Abogado especialista responde

Michael Diaz Jr., abogado especializado en litigios internacionales, investigaciones gubernamentales, recuperación de visas, OFAC y sanciones, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar sobre la restricción de visas a 21 personas en Colombia.

“Lo que hace el secretario Rubio con estas restricciones de visas americanas a los Estados Unidos, es concentrar el poder sobre su círculo de personas, no hacerle esa decisión a una agencia”, dijo.

Teniendo en cuenta que las 21 personas con restricciones están relacionadas por supuestos casos de corrupción, casos graves, y están relacionadas con la política, hay quienes han dicho que se trataría de un mensaje de los Estados Unidos a los políticos que pueden ser condenados por corrupción, él abogado afirmó: “Corrupción y o narcotráfico, tal cual. Es una decisión política, no necesariamente judicial”.

Siendo así, explicó que “lo que le da flexibilidad al secretario del Estado es decirle ‘Mira, si tu no quieres restricción sobre tu visa, ven y consulta conmigo y a ver si yo te quito esa restricción. De lo contrario, sí te puedo subir a la lista de OFAC”.

¿Qué posibilidad de 1 a 10 tienen de recuperar su visa sin restricción?

De acuerdo con el abogado, la posibilidad es de 10 siempre y cuando estén colaborando.