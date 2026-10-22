Murió Tom Skerritt, actor recordado por las películas “MASH”, “Alien” y “Top Gun”, a los 93 años

Este jueves murió a los 93 años el actor y director estadounidense Tom Skerritt, recordado por su participación en películas como “MASH”, “Alien”, “Top Gun” y “Ted”.

¿De qué falleció?

Skerritt falleció el miércoles por causas naturales, según su representante.

¿En qué otras producciones participó?

El actor, de complexión delgada y con bigote, ganó un premio Emmy en 1993 y recibió otra nominación en 1994 por su interpretación de Jimmy Brock, el sheriff del pueblo en torno al cual gira la comedia dramática de David E. Kelley, “Picket Fences”.

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Asimismo, fue nominado, junto al resto del reparto, a un premio del Sindicato de Actores (SAG) por la mejor interpretación de un elenco en una serie dramática por la misma serie en 1995 y 1996; en 1995, también obtuvo una nominación individual como mejor actor en una serie dramática.

En “MASH”, de Robert Altman, Skerritt interpretó a Duke Forrest, uno de los cirujanos insubordinados.

En la clásica película de terror y ciencia ficción de Ridley Scott, “Alien”, interpretó a Dallas, el capitán de la nave Nostromo.

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El actor también trabajó para Tony Scott, coprotagonizando el éxito monumental de 1986 “Top Gun” en el papel del comandante Mike “Viper” Metcalf, instructor jefe de la llamada escuela “Top Gun” en la Estación Aeronaval de Miramar, donde se entrena el teniente Pete “Maverick” Mitchell, interpretado por Tom Cruise.

Skerritt fue una de las celebridades que hicieron un cameo, interpretándose a sí mismas, en la irreverente comedia de 2012 de Seth MacFarlane, “Ted”.

Además, interpretó al padre de la futura esposa de Julia Roberts en “Magnolias de acero” de Herbert Ross.