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Yamid Amat regresó a su casa tras varios días de hospitalización en Fundación Santa Fe

El director del 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó que el periodista colombiano, Yamid Amat, se encuentra en su casa tras satisfactoria recuperación de salud.

El pasado 22 de septiembre, Amad ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá y fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos tras presentar quebrantos de salud debido a un diagnóstico EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

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