Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 oct 2026 Actualizado 17:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Yamid Amat regresó a su casa tras varios días de hospitalización en Fundación Santa Fe

6AM W conoció que el periodista se recupera satisfactoriamente.

Yamid Amat regresó a su casa tras varios días de hospitalización en Fundación Santa Fe

Yamid Amat regresó a su casa tras varios días de hospitalización en Fundación Santa Fe

00:00:0034:47
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

El director del 6AM W, Julio Sánchez Cristo, confirmó que el periodista colombiano, Yamid Amat, se encuentra en su casa tras satisfactoria recuperación de salud.

El pasado 22 de septiembre, Amad ingresó a la Fundación Santa Fe de Bogotá y fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos tras presentar quebrantos de salud debido a un diagnóstico EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

En desarrollo...

Escuche la noticia completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0034:47
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado