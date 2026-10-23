Habitantes de Los Trapiches protestaron por fallas en el servicio de agua en Villa del Rosario. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander

Hasta la planta de tratamiento de agua, en Villa del Rosario, llegaron los habitantes del barrio Los Trapiches, para protestar por fallas en el servicio de agua potable.

En entrevista con Caracol Radio, Nancy Pineda, presidente de la JAC de este barrio aseguró que se ha presentado “incumplimiento en los turnos, las horas que nos prometen no las dan. Ahora desafortunadamente está llegando el agua con larvas, con musgo, con malos olores”.

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Tras lo anterior, la comunidad llegó hasta la planta de tratamiento para “hacer una protesta pacífica” y manifestar las inconformidades que está afectando a toda la comunidad.

Los compromisos de Aqualia con la comunidad de Los Trapiches

Colaboradores de Aqualia salieron para dialogar con la comunidad, escuchar sus necesidades y adquirir compromisos en búsqueda de mejorar el servicio de agua para este barrio.

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De acuerdo con Luis Baloco, Jefe del Área Técnica de Aqualia, la empresa se comprometió a:

Entrega de las actas: remitir a la comunidad los documentos de las reuniones previas y de la jornada en la que se establecieron los compromisos.

remitir a la comunidad los documentos de las reuniones previas y de la jornada en la que se establecieron los compromisos. Gestión de una conexión con Colinas Campestre: promover una reunión con habitantes del barrio Lomitas para buscar un acuerdo que permita ejecutar las obras necesarias. Según Aqualia, esta conexión podría beneficiar a Colinas Campestre y contribuir a mejorar el servicio en sectores como Los Trapiches.

promover una reunión con habitantes del barrio Lomitas para buscar un acuerdo que permita ejecutar las obras necesarias. Según Aqualia, esta conexión podría beneficiar a Colinas Campestre y contribuir a mejorar el servicio en sectores como Los Trapiches. Priorización de trabajos de mantenimiento: adelantar durante la próxima semana las intervenciones previstas en la zona, antes del siguiente turno de suministro.

adelantar durante la próxima semana las intervenciones previstas en la zona, antes del siguiente turno de suministro. Revisión de interrupciones y casos puntuales: verificar las interrupciones que se presentan durante los turnos de agua y revisar un caso específico en la calle 11, relacionado con una afectación posterior a trabajos de mantenimiento correctivo.

verificar las interrupciones que se presentan durante los turnos de agua y revisar un caso específico en la calle 11, relacionado con una afectación posterior a trabajos de mantenimiento correctivo. Identificación de puntos críticos y seguimiento: redefinir los puntos de mayor dificultad, realizar visitas técnicas, documentar los avances y efectuar un recorrido con la comunidad durante el próximo turno para comprobar los resultados.

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Comunidad espera que los acuerdos se cumplan

Tras más de dos horas de diálogo, Nancy Pineda manifestó, como vocera de la comunidad, estar conforme a lo pactado. Sin embargo, fue enfática en indicar que harán la veeduría necesaria para que se cumplan todos los acuerdos.

“Pues hasta el momento sí, esperemos es que se hagan efectivos”, expresó la presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Por su parte, el representante técnico de Aqualia pidió paciencia a los residentes mientras se adelantan los trabajos requeridos para mejorar el servicio.